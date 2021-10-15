У всех белорусов - одна мечта 4 15.10.2021, 16:21

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Пора эту мечту воплотить в реальность.

- Один из самых счастливых моментов в жизни миллионов белорусов - когда тысячи политических заключенных в одно мгновение выйдут на свободу. Когда на границах образуются очереди из людей, которые едут наконец-то обнять своих близких, когда на улицах будет стоять запах свободы, - поделился с сайтом Charter97.org своими мыслями читатель.

Это вполне реально осуществить. Каждый из нас является уникальным специалистом в своей сфере. И мы и они об этом знают. Настал момент научить их уважать нас. Лишим их нашей рабочей силы, оставшись дома, и через месяц от шайки преступников и мокрого места не останется. Это на самом деле будет финал.

Запасаемся максимально необходимым, чтобы семья чувствовала себя комфортно. Морально настраиваемся на страйк. Мы все ждем финал, но мы и есть этот самый финал.

У нас всех одна большая мечта. Жить в стране, где нет репрессий, где созданы сильные институты , где деньги идут на развитие, а не в карманы сумасшедшей семейке. Только мечты строятся на чем-то невероятном, а в нашем случае - это планы на завтра.

Стачке быть!

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