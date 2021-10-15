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Режим решил «оптимизировать» Нацбанк

  • 15.10.2021, 20:45
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Режим решил «оптимизировать» Нацбанк

Упразднят целые управления.

Чиновники решили оптимизировать структуру Нацбанка и его штатную численность. Для этого с 1 марта 2022 года намерены упразднить главные управления регулятора по областям. Об этом сообщает пресс-служба диктатора.

Это решение поясняют «значительным сокращением реализуемых главными управлениями банка функций».

«Выполнение оставшихся функций будет возложено на структурные подразделения центрального аппарата Национального банка без увеличения их штатной численности и в рамках выполняемых ими задач согласно действующим положениям», — говорится к пояснении.

Нынешние изменения предусмотрены указом № 392.

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