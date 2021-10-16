Налог на квартиру и выезд за границу: новые поборы, которые появились в Беларуси в этом году 3 16.10.2021, 10:37

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Власти хотят усилить протестные настроения?

«Радыё Свабода» перечислило налоговые инициативы, исходившие от властей за последний год.

Налог на квартиру

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект изменений в Налоговый кодекс.

Согласно проекту, налог на недвижимость обяжут платить и за единственную имеющуюся в собственности квартиру с 1 января 2022 года.

Это предусмотрено пунктом 114 проекта закона. Исключение составят только пенсионеры, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние, недееспособные, военнослужащие, участники ВОВ.

Сообщалось, что в Минске этот налог составит в среднем 50 рублей в год, в регионах — около 25 рублей.

НДС для иностранных компаний

Сейчас такие иностранные компании, как Aliexpress, Ozon, Wildberries, не платят НДС при доставке товаров в Беларусь. Согласно информации Минфина, эта норма может измениться с июля 2022 года.

Ставка НДС — 20%. Кто именно будет оплачивать новый налог: белорусы, которые заказали товар, или компании, которые доставляют товар в Беларусь, — неясно

Налог на выезд за границу

В апреле власти придумали ввести налог для тех, кто выезжает на границу на своем автомобиле через наземные пункты пропуска. Чтобы выехать, нужно заплатить 1 базовую величину, или 29 рублей. Сроки введения налога устанавливали местные власти, поэтому в разных областях его начали взимать в разное время. С июня налог ввели в Гродненской и Гомельской областях, с июля — в Брестской области.

Возрастут налоги для ИП

Министерство финансов 28 сентября опубликовало проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс. Согласно этому документу, налог для ИП может возрасти до 16%, т.е. втрое, так как сейчас многие ИП платят налог по упрощенной схеме — 5%.

Проект закона пока не принят.

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