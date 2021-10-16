Ученые нашли доказательства существования цивилизации до появления человечества 1 16.10.2021, 14:01

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Специалисты напомнили о «силурийской гипотезе».

На рубеже веков исследователи Земли, в том числе глава Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидтт, были очарованы 56-миллионным отрезком геологической истории, известным как палеоцен-эоценовый термальный максимум (ПЭТМ).

Что их больше всего заинтриговало, так это его сходство с нашим временем: резко выросли уровни углерода, резко выросли температуры, разрушились экосистемы. На профессиональных семинарах специалисты пытались угадать, какие природные процессы могли спровоцировать такое сильное глобальное потепление, об этом пишет Discovery Magazine.

Шмидт поднял вопрос о цивилизации до появления человечества. Во время обсуждения ученые сделали заявление по этой теме.

Гэвин Шмидт напомнил о «силурийской гипотезе». Речь идет о мысленном эксперименте, показывающем цену человеческой цивилизации. Внимание многих исследователей до сих пор привлекает палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ) – геологическое событие, произошедшее порядка 55 млн лет назад и выразившееся в сильном потеплении климата на Земле. Из-за него изменился состав атмосферы и вымерли некоторые биологические виды. В XXI веке средняя температура воздуха на планете тоже постоянно увеличивается и возникают условия, сопоставимые с ПЭТМ.

Гэвин Шмидт предположил, что в далеком прошлом геологическое событие могло произойти из-за деятельности жителей Земли. Сейчас эксперты связывают ухудшение экологической обстановки на планете с антропогенным фактором.

Ученые не исключают, что еще до появления человечества существовала развитая цивилизация. При ее наличии в почве должны были остаться пластик, сплавы и прочее. На сегодня археологам не удается отыскать свидетельства существования цивилизации до возникновения человечества.

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