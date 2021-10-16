43 года назад кардинал Кароль Войтыла был избран Папой Римским 3 16.10.2021, 16:01

Понтификат папы-поляка был связан с изменениями в Центральной и Восточной Европе, которые привели к падению коммунизма.

В этом году отмечается 43-я годовщина избрания краковского епископа Кароля Войтылы Папой Римским. 16 октября 1978 года в Риме кардинальская коллегия избрала 58-летнего митрополита краковского кардинала Кароля Войтылу главой Католической церкви, передает «Польское радио».

Он принял имя Иоанн Павел II. Это был первый с 1522 года папа не из Италии. Понтификат папы-поляка был тесно связан с изменениями в Польше, а затем в Центральной и Восточной Европе, которые в конечном итоге привели к падению коммунизма и распаду СССР.

День 16 октября – дата избрания кардинала Кароля Войтылы на Святой престол – является в Польше праздником, установленным Сеймом в 2005 году в честь Папы Римского Иоанна Павла II. Католическая церковь в Польше отмечает этот день с 2001 года в воскресенье, которое предшествует годовщине избрания понтифика-поляка.

Этот день, посвященный папе-поляку, способствует размышлению о жизни, учении и заслугах для всего мира Иоанна Павла II, говорит главный редактор католического издания «Идем» (Idziemy) священник Хенрик Зелиньский: «Произошло чудо, благодаря святости и гению папы из Польши. Ведь еще в 1980 году считалось, что призрак атомной катастрофы, войны с использованием ядерного оружия реален. То, что мы прошли через те годы без конфликта, который мог быть угрозой для существования нашей планеты, нужно сказать прямо – это в большой мере заслуга святого Иоанна Павла II».

Во время 24-летнего понтификата Иоанн Павел II совершил 104 зарубежных паломничества. 2 июня 1979 года началось его первое паломничество в Польшу в качестве понтифика. Оно стало большим событием, поскольку это был первый визит главы Ватикана в Польшу, в страну, управляемую коммунистами.

Главным событием визита стала его проповедь в Варшаве, он произнес слова, ставшие для миллионов поляков призывом к борьбе за свои права. «Да сойдет дух Твой, да сойдет Дух твой и изменит облик земли… Этой земли», – сказал тогда польский понтифик.

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