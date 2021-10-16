Беларусь оказалась на втором месте по росту цен среди стран бывшего СССР 1 16.10.2021, 18:58

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Повышение цен официальная статистика уже не в состоянии скрыть.

По росту потребительских цен в январе—сентябре 2021 года Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

За девять месяцев цены в стране, только по официальной статистике, увеличились на 7,51%. Впереди Грузия (11,5%). В первой пятерке также Украина (7,5%), Эстония (7%) и Азербайджан (6,9%).

Далее: Кыргызстан (6,5%), Литва (6,4%), Казахстан (6,2%), Молдова (6,04%), Узбекистан (5,9%), Россия (5,32%), Латвия, Таджикистан (по 5,2%) и Армения (3,6%).

Туркменистан последние годы не обнародует данные об инфляции.

В сентябре цены в Беларуси увеличились на 1,33% — четвертое место после Азербайджана (1,8%), Молдовы (1,68%) и Литвы (1,4%). Ниже месячная инфляция была в Украине, Эстонии (по 1,2%), Латвии, Узбекистане (по 1,1%), России (0,6%), Казахстане, Таджикистане (по 0,4%), Грузии и Кыргызстане (по 0,2%). В Армении цены снизились на 0,1%.

По итогам 2020 года Беларусь заняла пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен (на 7,36%), января—сентября — четвертое (4,74%), при этом в сентябре цены увеличились на 0,94%; по итогам января 2021 года — четвертое (1,14%), января—февраля — первое (3,1%), января—марта — третье (3,81%), января—апреля — четвертое (4,58%), января—мая — третье (5,16%), полугодия — четвертое (5,84%), января — июля — четвертое (5,91%), января — августа — четвертое (6,10%).

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