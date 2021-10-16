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В Бангладеш на стройке АЭС произошло столкновение местных строителей и российских инженеров

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  • 16.10.2021, 20:08
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В Бангладеш на стройке АЭС произошло столкновение местных строителей и российских инженеров

Причина — задержка зарплаты.

В Бангладеш на строящейся АЭС «Руппур» произошло столкновение местных строителей и российских инженеров, пишет sprotyv.info.

По неофициальной информации, причиной конфликта стала задержка зарплаты. Бенгальцы обвинили в этом российскую компанию, которая ведет стройку, после чего местные жители, вооружившись кусками арматуры, избили, по меньшей мере, одного человека.

Момент избиения был зафиксирован на видео, на котором видно, что люди в футболках с логотипом «Росатома» пытаются остановить потасовку. Известно, что на строительстве АЭС работают, в частности, жители Курской области.

Компании-подрядчики, осуществляющие строительство Курской АЭС-2, предлагают своим сотрудникам длительные командировки в Бангладеш.

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