На белорусско-польской границе застрял известный футбольный фанат из Камеруна 2 17.10.2021, 8:09

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Последние несколько лет он жил в России.

Гражданин Камеруна Ригобер Йумби по прозвищу Зомо застрял при попытке нелегально перейти белорусско-польскую границу. Об этом написал на странице Зомо в инстаграме его друг журналист Владимир Егоров.

Камерунец стал известным в России из-за любви к футболу. После чемпионата мира 2018 года он остался в России и называл себя талисманом футбольного клуба «Краснодар». А во время международных турниров ездил за национальной сборной, раскрашенным в цвета российского триколора. Во время чемпионата Европы он переезжал в Санкт-Петербург и пел на улицах, местные СМИ называли его «одним из самых заметных фанатов сборной России».

Судя по публикации его друга, Зомо прожил в России около трех лет, но «не смог построить достойной жизни» «в силу разных причин». Возможно, по этой причине он попытался нелегально пересечь границу с Польшей.

«[Зомо] был заблокирован польскими таможенниками с одной стороны и белорусскими с другой», — написал Владимир Егоров.

По его информации, Зомо заблокирован на границе уже около трех недель. Автор утверждает, что камерунец смог выйти в интернет на несколько минут и прислал геолокацию в Гродненской области Беларуси.

«Мы не просим помощи, потому что не видим в этом смысла. Просто информируем тех, кому небезразлична судьба Зомо. Но если вы, например, супермен и можете разрулить — пишите в директ».

Польские пограничники зафиксировали за минувшие сутки 592 попытки незаконно пересечь границу со стороны Беларуси. Также пограничники арестовали 10 человек, которых подозревают в оказании помощи нелегалам в незаконном переходе границы: это граждане Турции, Румынии, Германии, Грузии, Болгарии, Туниса и Молдовы.

Напомним, польский Сейм проголосовал за поправки в закон, позволяющие выдворять незаконно пересекающих границу мигрантов. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет.

Кроме того, поправки дают право польским властям оставлять без рассмотрения ходатайство о предоставлении убежища, поданное после незаконного пересечения границы, если заявитель не прибыл напрямую из зоны, где его жизнь или свобода находятся под угрозой.

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