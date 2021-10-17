Кошка с собакой прокатились на самокате и установили мировой рекорд 17.10.2021, 11:11

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Видеофакт.

Мелисса Миллетт, профессиональная дрессировщица из Онтарио (Канада), гордится всеми своими питомцами, но кошка по кличке Сашими и собака Леденец совсем уж порадовали хозяйку, пишет 120.su.

И кошка, и её приятельница, с которой они очень дружны, давно уже освоили такую интересную науку, как катание на самокате. Вот только Мелисса и подумать не могла, что животные изобретут свой собственный трюк. Как-то раз Сашими и Леденец не поделили транспортное средство и взгромоздились на него вдвоём — это и стало началом целой серии совместных катаний. Владелица животных глазам своим не поверила, когда увидела, как кошка и собака деловито ездят вместе.

А недавно Сашими и Леденец прославились и попали в Книгу рекордов Гиннеса — им удалось проехать 5 метров за 4,37 секунд, что стало основанием для того, чтобы признать замечательных питомцев Мелиссы мировыми рекордсменами.

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