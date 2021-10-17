Китай тайно испытал гиперзвуковое оружие: ракета не попала в цель 3 17.10.2021, 12:14

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Ракета с ядерным зарядом облетела земной шар.

В Китае испытали гиперзвуковую ракету неограниченной дальности.

Китайские военные успешно разработали, создали и провели секретное испытание новейшей гиперзвуковой ракеты, которая смогла обогнуть планету по низкой орбите. Сведения на этот счет появились не только в китайских средствах массовой информации, но и были озвучены представителями Пентагона, сообщает The Financial Times.

Что касается поражения цели, имеются утверждения свидетелей о том, что ракета могла промахнуться по ней на расстоянии порядка 30 километров.

«В августе Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем устремилась к своей цели, продемонстрировав передовой космический потенциал, застигнувший разведку США врасплох. Пять человек, знакомых с испытаниями, заявили, что китайские военные запустили ракету, созданную с применением гиперзвуковых технологий, которая пролетела по низкой орбите, а затем спустилась к своей цели. По словам трех человек, проинформированных разведкой, ракета не попала в цель примерно на два десятка миль. Но двое заявили, что испытания показали, что Китай добился поразительных успехов в области гиперзвукового оружия и был намного более продвинутым, чем предполагали официальные лица США», - пишет The Financial Times.

Фактически, речь может идти о ракете неограниченной дальности. Это ставит ее в один ряд с российской крылатой ракетой «Буревестник». Однако, российская ракета все еще находится в разработке, в то время, как в КНР ракету уже успешно испытали. Более того, ранее сообщалось о том, что крылатая ракета «Буревестник» будет сверхзвуковой или даже дозвуковой, в то время, как в КНР испытали гиперзвуковую ракету.

Следует отметить, что Китай активно развивает гиперзвуковое вооружение, а кроме того, ранее появились сведения о том, что в КНР создан и экспериментальный гиперзвуковой летательный аппарат, способный наносить удары по силам противника.

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