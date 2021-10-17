Белорусы вышли на первое место по количеству людей, получивших убежище в Польше
- 17.10.2021, 15:30
Озвучены цифры польского Управления по делам иностранцев.
За 9 месяцев этого года в Польшу обратились почти 5200 иностранцев, который запросили международную защиту в этой стране. Белорусы оказались в лидерах по числу выданных разрешений на такую защиту, сообщает «Польское радио».
Как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Польши Якуб Дудяк, убежище в Польше просили в основном граждане Афганистана и Беларуси — 1700 и 1 400 человек за 9 месяцев соответственно.
— На протяжении трех кварталов этого года международную защиту в Польше получили 934 иностранца. В основном из Беларуси — 733 человека, России — 64 и Турции — 48. В отношении к 941 иностранцу приняты отказы. В основном это были граждане России и Украины, — уточнил Якуб Дудяк.
Иностранец может получить международную защиту, если в его стране угрожает преследование или есть реальная угроза для жизни. При этом он не должен представлять опасность для страны, в которой запрашивает убежище.