Белорусы вышли на первое место по количеству людей, получивших убежище в Польше 17.10.2021, 15:30

Озвучены цифры польского Управления по делам иностранцев.

За 9 месяцев этого года в Польшу обратились почти 5200 иностранцев, который запросили международную защиту в этой стране. Белорусы оказались в лидерах по числу выданных разрешений на такую защиту, сообщает «Польское радио».

Как сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев Польши Якуб Дудяк, убежище в Польше просили в основном граждане Афганистана и Беларуси — 1700 и 1 400 человек за 9 месяцев соответственно.

— На протяжении трех кварталов этого года международную защиту в Польше получили 934 иностранца. В основном из Беларуси — 733 человека, России — 64 и Турции — 48. В отношении к 941 иностранцу приняты отказы. В основном это были граждане России и Украины, — уточнил Якуб Дудяк.

Иностранец может получить международную защиту, если в его стране угрожает преследование или есть реальная угроза для жизни. При этом он не должен представлять опасность для страны, в которой запрашивает убежище.

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