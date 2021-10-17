Белорусская революция стала событием для искусства Telegram-канал «Ник и Майк»

17.10.2021, 16:17

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Фото: Reuters

Это тот самый вклад в победу, который каждый может делать на своем месте.

Документальный фильм Андрея Кутило «Когда цветы не молчат» победил на Варшавском кинофестивале. Это кинохроника про протесты в Беларуси, показанная через личные истории семей, пострадавших от репрессий и насилия.

Некоторое время назад фильм Courage режиссера Алексея Полуяна был показан на Берлинале. Тизер здесь.

Релиз фильма MINSK, одним из продюсеров которого выступил Виталий Шкляров, запланирован на осень 2021 года. Пока есть очень мощный тизер, который собрал более 400 тысяч просмотров.

Кроме того, вспомним, что Свободный театр Николая Халезина представил постановку ERROR 403, основой которой стала судьба офицера спецназа, который застрелил Александра Тарайковского.

Андрей Курейчик написал две пьесы.

«Обиженные. Беларусь(сия)» - история про первые дни протеста). Пьеса вызвала интерес по всему миру – читки были в Гонкогне, Нигерии, Венгрии, США. Всего – более 200 штук. Также пьеса получила специальный приз театральной премии «Золотая маска».

«Голоса новой Беларуси» - пьеса, которая составлена на основании писем и документов как известных людей (Статкевич, Колесникова, Золотова, Степан Латыпов, Витольд Ашурок), так и самых обычных беларусов, которые попали в эту мясорубку. Видео читки здесь.

Пьеса до конца октября будет показана в Украине, Словакии, Финляндии и Польше. Далее планируется показ в США.

Уверены, что окончание революции ознаменуется целым рядом фильмов и сериалов. Однако это будет потом. А повестку по Беларуси нужно держать сейчас. Это тот самый вклад в победу, который каждый может делать на своем месте.

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