COVID-19 в Беларуси: Минздрав расписался в своем бессилии 7 19.10.2021, 8:43

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иллюстрационное фото: reuters

Чиновники «пояснили», почему приостановили оказание плановой медпомощи.

Минздрав приостановил оказание плановой медицинской помощи, чтобы оградить здоровых людей от дополнительных рисков инфицирования. Так решение ведомства прокомментировал начальник главного управления организации медпомощи Минздрава Алексей Щербинский.

Он напомнил, что приостановка оказания плановой медицинской помощи коснется проведения диспансеризации, скрининговых мероприятий, реабилитации, физиотерапии, манипуляций во время пребывания в дневных стационарах.

Щербинский подчеркнул, что освобождая медиков от плановой помощи, Минздрав увеличивает количество контактных бригад на выездах.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией заставляет расставлять приоритеты. Плановая помощь актуальна, но больше — в стационарном звене (больницах и т.д. — ред.). Например, для пациентов, которые были записаны на замену суставов или ещё на какие-то крупные операции. В этом плане ограничений сегодня нет. То есть, акцент мы делаем на амбулаторной помощи — в отношении тех пациентов, которые могут какое-то время подождать, — отметил Щербинский. — Поэтому мы сейчас приостанавливаем оказание плановой медицинской помощи, чтобы оградить здоровых людей от дополнительных рисков инфицирования».

Напомним, 18 октября Минздрав объявил о приостановке оказания плановой медпомощи.

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