Сенат Чехии может проголосовать по вопросу лишения полномочий президента страны
- 19.10.2021, 15:46
Это связано со здоровьем Милоша Земана.
Сенат Чехии уже 5 ноября может провести голосование по вопросу лишения полномочий президента страны Милоша Земана. Это связано с его состоянием здоровья. Земан госпитализирован.
Врачи не обнародуют диагноз, ссылаясь на необходимость согласия самого президента. Земану 77 лет.
Земана срочно госпитализировали на следующий день после выборов 8-9 октября, на которых его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш проиграл группе оппозиционных партий. Они получили большинство мест в нижней палате и стремятся сформировать новое правительство.