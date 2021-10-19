Сенат Чехии может проголосовать по вопросу лишения полномочий президента страны 19.10.2021, 15:46

Это связано со здоровьем Милоша Земана.

Сенат Чехии уже 5 ноября может провести голосование по вопросу лишения полномочий президента страны Милоша Земана. Это связано с его состоянием здоровья. Земан госпитализирован.

Врачи не обнародуют диагноз, ссылаясь на необходимость согласия самого президента. Земану 77 лет.

Земана срочно госпитализировали на следующий день после выборов 8-9 октября, на которых его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш проиграл группе оппозиционных партий. Они получили большинство мест в нижней палате и стремятся сформировать новое правительство.

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