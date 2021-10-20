«Для кого Минздрав рисует эти цифры? Народ же все видит» 6 20.10.2021, 7:37

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фото: reuters

Белорусы возмущены действиями властей во время четвертой волны коронавируса.

Белорусские медики сообщают, что четвертая волна коронавируса в Беларуси оказалась намного сильнее, чем предыдущие. В больницах под COVID-19 передают все больше отделений. По последним данным врачей «места в минусе», загрузка достигает 105-110%. Минздрав заявил о прекращении планового лечения пациентов.

Врач-пульмонолог Евгения Борисевич в своем Instagram-аккаунте заявил, что «вся Беларусь горит красным пламенем».

Недавний «слив» из Центра гигиены и эпидемиологии только доказывает всю серьезность нынешней ситуации с COVID-19 в Беларуси. Из документов стало известно, что 7 октября 2021 года только в Минске было заражено 3086 человек. Для сравнения, по официальным данным по всей стране за этот день числилось 1983 человек. Юрист Гарри Погоняйло в интервью сайту Charter97.org назвал такие действия властей преступными.

В регионах ситуация также фатальная. Вот, что рассказал нашему сайту врач одной из районных больниц:

— У нас уже четыре отделения отдали под COVID-19: непосредственно инфекционное, потом неврология, гинекология и родильное. Терапия и хирургия пока работают по своему профилю, но больше половины лечащихся там — заражены COVID-19. Из «грязной» реанимации вывозят в морг ежедневно. Был рекорд, кажется, за 14 октября — шесть человек. Но в причине смерти не указывается коронавирус, а указывается другая хроническая патология, которая была у человека — диабет, сердечно-сосудистая, неврологическая и так далее.

Пандемия изменила белорусскую систему здравоохранения не в лучшую сторону.

Врачей держат в постоянном напряжении, а это приводит к переутомлению и выгоранию. Сильно не хватает и квалифицированных специалистов после протестов 2020 года, когда многим медикам пришлось покинуть страну по политическим мотивам. Только по официальным данным в Беларуси сегодня не хватает 3000 врачей специалистов, 3000 медсестер и 1000 фельдшеров.

Ощущается не только острый дефицит человеческого ресурса, но и оборудования – ИВЛ, кислород и так далее. Ведь в начале первой волны COVID-19 волонтеры и обычные люди помогали врачам, обеспечивая их средствами защиты, кислородными концентраторами, пульсоксиметрами, едой и водой. Теперь любая инициатива преследуется властями, что оставляет белорусских медиков в еще худшее положение, фактически они брошены на амбразуру.

На сегодняшний день в Беларуси вакцинировано лишь 18% населения, что ставит страну почти в самый низ списка по вакцинации среди стан Европы. Многие врачи призывают граждан Беларуси пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя, близких, а также окружающих.

А что говорят белорусы, которым приходится работать во время пандемии и подвергать себя риску заражения? Сайт Charter97.org приводит мнения читателей:

«Мы на фронте, пора это признать. Так называемая власть уже никем и ничем не управляет. Нет помощи никому: ни врачам, ни ИП, ни пенсионерам, ни студентам. И каждый из нас должен сейчас заботиться сам о себе, своих близких и окружающих. По возможности – уйти на самоизоляцию, носить маски. И да, прививаться».

«Я лично за полное закрытие школ на карантин, но вылезут родители первоклассников и скажут, что им не с кем детей оставлять. Поэтому надо хотя бы для начала закрыть школы, начиная с пятого класса, где дети вполне могут сами дома находиться и учиться. Студентов тем более надо отправить на дистанционку».

«Бывает, едешь только к одному пациенту, у которого был положительный мазок, чтобы открыть самоизоляцию, а там из комнат вылезают еще пять больных его родственников... Сейчас расплачусь... В первую волну была другая ситуация у нас. Пришла врач к одному и на просьбу о том, что у всех симптомы в квартире, включая ребенка, заявила «меня вызвали к одному». И вот этому одному, не назначив ни тестов, ни анализов, ни рентгена, назначает антибиотики.(7 поликлиника Минска). Только после звонка на горячую линию Минздрава приехали, сделали тесты, правда пришлось выслушать кучу гадостей после звонка уже от заведующей отделения».

«Очень тяжело болел сын, ну а я вот, соответственно, был контактером, но не заболел, а жена заболела . Так вот, если раньше таким больничный открывали на 14 дней, то теперь лишь на семь. Но главное даже не это, а то, что в крошечном коридорчике для того, чтобы закрыть больничный, собралось 76 человек и мне лично пришлось ждать более трех часов среди кашляющих и чихающих. Ну разве же нельзя придумать номерки и вызовы, как в тех же банках или аптеках?! А так только разнос заразы получается… И это ведь тоже никудышная организация здравоохранения такими, как Пиневич…»

«Я вот одного не понимаю: зачем? Для кого Минздрав рисует эти цифры. Народ же все видит. Все же уже прекрасно понимают, что от ковида за сутки умирает никак не 10-15 человек, а в десятки раз больше. Они этим враньем может пытаются доказать кому-то, что у нас медицина на высоте? Кому? Мы-то все видим «высоту» этой медицины в часовых очередях, отсутствии мест в больницах, смертях родных и знакомых. В Беларуси уже не осталось людей, у которых от ковида не умер или родной человек, или коллега по работе, или старый знакомый. В каждый дом пришла беда. Все уже все понимают, а Минздрав отрицает».

«В Минске роддом отдали под ковидный госпиталь. Ситуация очень плохая и печальная. Лучше не шутки шутить, а себя обезопасить. Говорю, как болевший дельта-штаммом в тяжелой форме. Сейчас забирают только тяжелобольных и кто самостоятельно дышать не может».

«В августе я был в Перу и был просто шокирован тем, что они реально смогли победить коронавирус, просто соблюдая все правила. Везде все ходят в масках. Включая улицы. Причем не в обычных, а в двойных. То есть две маски, а лучше маска + респиратор FFP2/FFP3. Без экрана для лица нельзя сесть в поезд или автобус. Везде проверяют температуру. И везде соблюдают социальную дистанцию. На улицах люди стоят в очереди с дистанцией 1,5 метра друг от друга. А еще все соблюдают ограничения по количеству людей в помещении. И это работает».

«Просто взгляните на статистику по заболеваемости в Перу и все станет ясно — с марта 2021 года у них только снижение и заболевших и умерших. При этом в стране мало денег и позволить себе вакцинацию они сразу не могли, но сейчас уже почти 40% населения вакцинировано».

«Профилактики никакой, масочный режим – когда все морги переполнены, образование работает в обычном режиме, оставаясь основным разносчиком, развлекательный сектор – как и работал, властью делается все, чтобы смертей было максимально много».

«В Москве численность населения сопоставима с Беларусью. По статистике в Москве за сутки умирает в среднем около 500 человек. Вот и представьте, сколько фактически умирает в Беларуси. Минздрав, хватит врать!»

«Смертность от COVID-19 составляет примерно 3%. Если взять за основу расчеты VC по количеству заболевших в Беларуси за один день — 14 000, то умерших будет примерно 420 человек/сутки по Беларуси. С учетом того, что количество заболевших растет в арифметической прогрессии, скоро будем иметь по 500 человек/сутки. За месяц —5000 человек! Вина за погибших лежит целиком и полностью на бандитском режиме! Раскрыть правдивую статистику по COVID они боятся. А многие, получая искаженную информацию, продолжают вести себя беспечно».

«Похоже, ситуация гораздо хуже, даже чем была весной прошлого года. Сейчас полный аут начался, когда люди уже умудрены опытом, закопали десятки тысяч гробов по всей Беларуси. Но теперь все гораздо хуже, поскольку тысячи врачей уже покинули страну из-за массовых репрессий и зачисток в их сторону. И сейчас вообще лечить некому будет!»

«Только за провал вакцинации и действия во время эпидемии Таракан и правительство должны быть расформированы. За остальные действия начались подвижки по международному суду».

«Действия властей следует расценивать, как попытку подешевле пережить пандемию: на соплях, костылях и палках. Мол, пусть люди там сами как-нибудь выкарабкиваются, без особых расходов для бюджета, а бюджет мы на ледовые дворцы и хоккейные команды потратим»

«Ну какие они власти? Это ОПГ самая обыкновенная. Им дела до нашего здоровья нет. Им надо, чтобы мы впахивали на них, как рабы. Пора такие простые вещи уяснить уже. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

«Сумасшедший человек — вот так легко и цинично распоряжается чужими судьбами, уничтожая народ. Только забастовка остановит этого безумца, далее Гаага и клетка».

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