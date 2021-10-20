Что будет с зарплатами в Беларуси? 3 20.10.2021, 8:38

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Процессы в экономике ударят по покупательной способности граждан страны.

Зарплаты в любой стране зависят от того, как работает экономика: растущая эффективная экономика генерирует большие зарплаты, с высокой покупательной способностью. Когда экономика падает – падают и реальные зарплаты, пишет «Инфобанк».

Свежие данные от Белстата по главному экономическому показателю – валовому внутреннему продукту (ВВП), свидетельствуют об ускоряющемся замедлении белорусской экономикой своего роста относительно кризисного 2020 года.

В первой половине 2021-го экономика заметно прирастала в реальном выражении: индекс ВВП I полугодия (к I полугодию 2020-го) составил 103,5%, а II квартала (ко II кварталу 2020-го) – вообще 105,8% (по второй оценке, ВВП).

Но затем индекс пошел на снижение: в августе он упал до 103,0% (январь-август 2021-го к январю-августу 2020-го). А в сентябре – уже до 102,7% (январь-сентябрь 2021-го к январю-сентябрю 2020-го, по первой оценке, ВВП).

В месячном формате, «к соответствующему месяцу предыдущего года», замедление роста намного более заметно.

В августе и сентябре экономика выросла в реальном выражении всего лишь на 0,5% и 0,7% соответственно – относительно августа и сентября 2020-го. И это – после намного больших индексов с апреля по июль.

Конечно, эта ухудшающаяся динамика частично объясняется повышением сравнительной прошлогодней базы: во II полугодии 2020-го минусовой индекс ВВП формата «за период с начала года» постепенно уменьшается.

Поэтому правильно будет использовать нарастающие индексы ВВП – реальную динамику экономики за несколько лет, при котором влияние этих «сравнительных баз» минимально.

Мы взяли последние 6 лет, с 2016-го по 2021-й, выразив ВВП периодов 2015 года за 100%.

Получилось, что реальный ВВП за период с начала года в 2021-м относительно 2015-го:

январь-июль – 106,1%

январь-август – 105,2%

январь-сентябрь – 105,0%.

То есть, в сентябре экономика продолжила начатое в августе замедление посткризисного восстановления – без всякого влияния изменения сравнительной прошлогодней базы.

На замедление роста экономики Беларуси больше всего повлияло ухудшение результата в сельском хозяйстве. Из-за низкого урожая в этом году индекс производства оказался здесь отрицательным: за январь-сентябрь он составил 94,0%, хотя еще несколько месяцев назад – за январь-июнь – он был 99,6% (к соответствующим периодам прошлого года).

Наибольшее же падение с прошлого года отмечается в строительстве: индекс этой отрасли за январь-сентябрь – 86,8% (за январь-июнь было 87,5%: ситуация даже ухудшилась).

Кроме того, за три последних месяца снизился положительный индекс в самой объемной отрасли экономики – в перерабатывающей промышленности: если по итогам января-июня он составлял 110,3%, то по итогам января-сентября – уже только 107,7%. Это дало сильный негативный эффект на динамику всего ВВП.

С другой стороны, заметно выросла добавленная стоимость по виду деятельности «связь и информация»: индекс января-июня здесь был 107,3%, а января-сентября – уже 109,6%. Без улучшения в этом секторе индекс ВВП был бы еще меньше.

В долларовом же эквиваленте ВВП продолжает увеличиваться после падения в 2020-21 гг., которое произошло вследствие девальвации BYN-рубля, падения мировых цен (дефляции) и реального сокращения экономики.

Номинальный годовой ВВП (скользящий 12-месячный) в долларах упал до кризисного дна в феврале 2021-го, составив $59,57 млрд.

При том, что предкризисный максимум, что был в феврале 2020-го, составлял $65,30 млрд: за кризис долларовый ВВП Беларуси сократился на 8,8%.

Но в сентябре 2021-го он уже вырос до $65,15 млрд – почти восстановив то предкризисное значение.

Долларовый ВВП Беларуси растет сейчас благодаря двум основным факторам:

высокой инфляции, быстро поднимающей номинальный ВВП в BYN-рублях

падению курса доллара, что увеличивает $-эквивалент BYN-рублевого объема ВВП.

Рост долларового ВВП означает подъем долларовых зарплат. Так, наибольшие в долларах зарплаты в Беларуси были в 2013-14 гг., когда был рекордный долларовый годовой ВВП – более $78 млрд.

В 2021-м номинальный ВВП в долларовом эквиваленте в лучшем случае составит $68 млрд – как было еще 6,5 лет назад.

Итак, в сентябре экономика Беларуси по реальной динамике ВВП показала ухудшающийся результат в виде уменьшения положительного индекса – замедления восстановительного роста.

Зато по динамике долларового ВВП – улучшающийся результат: в долларах ВВП растет, а с этим растут и зарплаты в долларовом эквиваленте.

Однако этому могут помешать санкции, которые должны полноценно начать действовать в декабре. И тогда сегодняшнее замедляющееся посткризисное восстановление перейдет уже в рецессию – в падение ВВП. Что означает реальное падение зарплат.

А если произойдет девальвация BYN-рубля из-за резкого сокращения из-за этих санкций экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений – то в падение ВВП и зарплат в долларах.

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