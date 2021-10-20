СМИ: Украина может технически затянуть сертификацию «Северного потока-2»
- 20.10.2021, 17:35
Еврокомиссия может привлечь к обсуждению запуска трубы заинтересованные стороны.
В Брюсселе признали, что у Украины есть возможность затянуть процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.
Еврокомиссия может привлечь к обсуждению запуска трубы заинтересованные стороны, в частности "Нафтогаз Украины", а это, в свою очередь, даст Киеву шанс затянуть сертификацию "ПП-2" на несколько месяцев.
"В этом случае период в два месяца для предоставления выводов Еврокомиссии относительно решение немецкого регулятора будет продлен еще на два месяца", – сообщил российскому агентству сотрудник в ответ на вопрос о последствиях участия "Нафтогаза" в процессе сертификации "Северного потока-2".
Украина уже подала заявку на участие в сертификации российского газопровода. "Нафтогаз" настаивает, что "ПП-2" не может быть сертифицирован, поскольку не обеспечено его полное соответствие европейскому законодательству.