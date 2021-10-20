Судьбы эксцентричных диктаторов, или Что ждет Лукашенко 1 20.10.2021, 21:03

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Муаммар Каддафи

Пять реальных историй.

10 лет назад ливийские повстанцы убили полковника Каддафи, который более четырех десятилетий правил страной. Он, как и лидеры некоторых других стран, получали практически единогласную поддержку на выборах, пользовались — как им казалось — всеобщей любовью и мечтали править вечно, но в какой-то момент что-то пошло не так. Zerkalo.io вспомнило пять эксцентричных диктаторов, чей жизненный финал оказался совсем не таким, как они его себе представляли.

Полковник, поддержавший террор

Ливия — государство на севере Африки — получила независимость в 1951-м. В 1969-м первого и единственного короля сверг 28-летний полковник Муаммар Каддафи, возглавлявший страну в течение следующих четырех десятилетий.

В атмосфере «холодной войны» новое руководство сделало ставку на СССР: англичан и американцев заставили вывести свои военные базы, были национализированы все нефтяные компании. Таким путем шли многие лидеры «третьего мира», но Каддафи быстро выделился на общем фоне.

Вскоре он выступил с идеями «третьей мировой теории», позднее изложенными в его знаменитой «Зеленой книге». Свою теорию он назвал третьей, поскольку отверг капитализм (где человек эксплуатировал человека) и социализм (где человек подчинялся государству). По мнению Каддафи, основные принципы социальной справедливости изложены в Коране. Чтобы возродить их, необходимо прямое участие работников в управлении производством через народные комитеты. Между этими работниками должны были распределяться созданные им продукты.

На практике в стране отсутствовали партии и Конституция. Страна делилась на коммуны. Управление каждой из них осуществлял первичный народный конгресс, куда входили все жители. Каждый такой конгресс избирал своих представителей во Всеобщий народный конгресс. Но в реальности их контролировали неизбираемые революционные комитеты. А власть принадлежала самому Каддафи. В 1977-м Ливия была переименована в Социалистическую Народную Ливийскую Арабскую Джамахирию (это слово расшифровывается как «государство масс»).

Успешное развитие страны в 1970-е и широкая социальная программа Каддафи объяснялась высокими ценами на нефть. Когда в 1980-е они упали, пришлось затянуть пояса. Это уже не вызывало поддержки у населения. Кроме того, эксцентричный полковник решительно расправлялся со всеми противниками.

Во внешней политике Каддафи быстро перешел «красную линию». Он не только финансово поддерживал многочисленные революционные и террористические организации во всем мире. Как утверждала американская разведка, ливийский полковник стоял за терактами. В конце 1980-х был взорван американский самолет, прогремел взрыв на дискотеке в Берлине, на которой присутствовали американские военнослужащие. В ответ США организовали бомбардировку страны, а позже ввели санкции.

После этого полковник смягчил политику и перестал открыто поддерживать террористов. Но больше всего Каддафи испугался американского вторжения в Ирак. Он сразу же свернул программу по созданию оружия массового поражения, пустил в страну экспертов и согласился выплатить компенсации родственникам жертв, погибших во время взрывов в 1980-е.

Это помогло Каддафи остаться у власти еще на десять лет. Его режим пал в 2011-м во время «Арабской весны» (к тому времени уже сменилась власть в соседних Египте и Тунисе). Массовые демонстрации, их жестокое подавление и борьба с повстанцами спровоцировали операцию западных стран под названием «Одиссея. Рассвет».

Каддафи был свергнут, взят в плен и убит повстанцами (фактически речь шла о самосуде). После этого общественно-политическая ситуация в стране была неустойчивой. Спустя десять лет одним из претендентов на роль спасителя страны является сын диктатора.

Коммунист, ставший националистом

Слободан Милошевич сделал классическую карьеру партийного функционера. В конце 1980-х он возглавлял Союз Коммунистов Сербии. Напомним, что эта республика являлась частью Югославии. Страна неуклонно двигалась к своему закату, а коммунистическая идеология — к забвению. Но Милошевич «переобулся в полете», сделав ставку на национализм.

Еще ранее, в начале десятилетия, студенты из Косова, тогда автономии в составе Сербии, потребовали предоставить им статус полноправной республики уже в рамках Югославии. Вместо диалога Милошевич стал заливать костер бензином: в 1989-м Косово лишилось парламента, албанский язык вычистили с радио и телевидения, албанцев стали притеснять по национальному признаку (например, не брали на работу в госструктуры). Наивно считать, что именно этот политик виновен в обострении этого этнического конфликта. Но он многое сделал для его эскалации.

Такой же догматизм Милошевич, ставший президентом Сербии, продемонстрировал и в начале 1990-х. Все республики (кроме Черногории) решили покинуть федерацию, но Белград выступил против. Кому-то удалось разойтись полюбовно, а вот Боснии и Хорватии, на территории которых, в том числе, проживало сербское население — нет. Началась кровопролитная война, сопровождавшаяся этническими чистками со всех сторон. В конце концов конфликт завершился подписанием Дейтонских соглашений.

Но боевые действия продолжились: не желая отпускать Косово, Милошевич отправил туда регулярную армию. Тут у стран Запада лопнуло терпение: политика обвинили в нарушении Женевской конвенции, военных преступлениях и геноциде. Авиация НАТО начала бомбить Югославию. В результате сербам пришлось уйти из Косово.

Первоначально операция НАТО не повлияла на прочность режима Милошевича. Наоборот, сербы сплотились вокруг этого авторитарного политика перед лицом внешней агрессии, которую считали несправедливой. Но бомбежки Югославии сильно ударили по экономике страны.

В следующем, 2000-м году оппозиция наконец смогла объединиться: ее лидером на президентских выборах стал профессор Воислав Коштуница. По официальным данным, он набрал в первом туре 48,96% голосов, поэтому Милошевич заявил о необходимости второго тура. Но оппозиция говорила о фальсификации и вывела на улицы тысячи людей. Произошла так называемая «бульдозерная революция» (здание телевидения штурмовали с помощью этой машины). Президент был вынужден уйти в отставку.

А в следующем году его передали в Гаагу, где находится международный суд. Милошевича и еще четырех политиков обвинили в преступлениях против человечности: убийствах, преследованиях по политическим, расовым и религиозным мотивам, депортациях, а также в нарушениях законов и обычаев войны.

Суд начался в 2002 году. Он продолжался четыре года и периодически прерывался из-за болезни политика. Милошевич умер за решеткой в 2006-м, так и не дожив до вынесения приговора.

Кстати, Россия оперативно признала победу Коштуницы — на день раньше, чем это сделал местный ЦИК. Возможно, в этом одна и косвенных причин, почему российское влияние в Сербии сохранилось до сих пор.

40 родственников у власти

После Второй мировой войны страны восточной Европы оказались в советской зоне влияния. Среди них оказалась и Румыния, где к власти пришли коммунисты. Одним из наиболее активных среди них был Николае Чаушеску, присоединившийся к этому движению еще в 1930-е годы.

Чаушеску сидел в тюрьме, войну провел в концлагерях, но это окупилось сторицей: сначала он возглавил местный комсомол, затем стал замминистра обороны со званием бригадного генерала, никуда при этом не служа в армии. Постепенно он стал правой рукой тогдашнего лидера Румынии Георге Георгия-Дежа. В 1965-м последний умер, после чего началась борьба за власть. В качестве компромиссной фигуры его преемником стал Чаушеску, быстро расставивший на ключевые посты своих людей.

Политик начинал как либерал, но постепенно превратился в диктатора-догматика. Он назначал на ключевые посты родных. Например, его жена Елена стала первым вице-премьером, сын, считавшийся вероятным преемником, возглавлял комсомол. Всего на разных должностях работали до 40 родственников Чаушеску и его супруги. Он запретил аборты и даже продажу контрацептивов, в стране свирепствовала служба безопасности — зловещая Секуритате. Культ личности Николая достиг невиданных масштабов.

Одновременно Румыния старалась проводить самостоятельную внешнюю политику: не поддержала советское вторжение в Чехословакию в 1968-м, осталась в стороне от советско-китайского конфликта.

Под руководством Чаушеску Румыния достигла успехов в экономике. Но одновременно диктатор набрал на Западе долгов. Чтобы выплатить их, в 1980-е годы была введена жесткая экономия и даже карточная система.

Догматик Чаушеску отрицательно отнесся к горбачевской перестройке и «новому мышлению». Нежелание идти не то что на переговоры, а на компромиссы его и погубило. Он стал не нужен ни западным политикам, ни Москве, которая не стала вмешиваться в события.

В декабре 1989-го на западе страны начались волнения. Чаушеску отдал приказ расстрелять мирную демонстрацию, но это не прекратило беспорядки. Их участники требовали отставки диктатора. Вскоре в своем доме был найден мертвым министр обороны Василе Миле. Пошли слухи, что он отказался стрелять в народ. Армия начала переходить на сторону восставших.

Чаушеску и его жена Елена бежали из столицы. 22 декабря их задержали, а уже 25-го расстреляли. С юридической точки зрения такой скорый суд являлся нарушением закона, который, впрочем, не раз нарушал сам диктатор. Но в других социалистических странах коллеги Чаушеску, добровольно отдавшие власть, в итоге удалились на покой и раздавали интервью.

Химическое оружие и захват соседней страны

В 1968 году в Ираке случился государственный переворот. К власти пришел генерал Ахмед Хасан аль-Бакр, кузен Саддама Хусейна. Последний, уже давно занимавшийся политикой, стал курировать спецслужбы. Постепенно он сосредотачивал в своих руках все больше власти. В 1979-м Хусейн отправил родственника в отставку и сам возглавил страну.

В 1970-е резко выросли цены на нефть, что позволило Хусейну осуществить реформы. Была создана система всеобщего образования и здравоохранения, достигнуты успехи в борьбе с неграмотностью, активно строились дома, дороги и т.д.

Одновременно Хусейн установил свой авторитарный режим и жестоко расправлялся с противниками. Он сделал ставку на суннитов, в противовес шиитам и курдам. В борьбе с последними он использовал химическое оружие. Хусейн развязал бессмысленную восьмилетнюю войну с соседним Ираном. Изматывающее противостояние закончилось ничем: граница практически не изменилась, но 125 -180 тысяч иракцев погибли или пропали без вести.

В начале девяностых Саддам крупно просчитался. Он позарился не просто на спорную территорию, а на независимое государство — Кувейт. Хусейн заявил, что оно издревле принадлежало его стране и без проблем оккупировал его. Диктатор действовал, исходя из реалий «холодной войны», но противостояние между СССР и США на время ушло в прошлое. Михаил Горбачев пытался убедить Хуссейна отступить. Но после его отказа присоединился к международной коалиции. Операция «Буря в пустыне» закончилась разгромом иракской армии и освобождением Кувейта. Но Хусейна тогда никто не тронул.

Вторая часть «марлезонского балета» началась спустя десятилетие. В 2003-м Джордж Буш-младший инициировал вторжение в Ирак под предлогом поисков оружия массового поражения, которое якобы укрывал Хусейн. Также диктатора обвиняли в связях с «Аль-Каидой». Тогдашний глава Госдепартамента Колин Пауэлл показал на заседании Совбеза ООН пробирку с неким веществом, утверждая, что в распоряжении правительства Ирака имеется биологическое оружие. Он подчеркнул, что Ирак работает над программами по созданию химического оружия и обладает двумя из трех необходимых компонентов для производства ядерного оружия. Но оружие массового поражения и не было найдено, а связи с «Аль-Каидой» так и не были доказаны.

США вновь сломили сопротивление соперника за короткий срок. В апреле 2003-го правительство Хусейна пало, а в декабре его обнаружили в подвале деревенского дома. На суде ему предъявили обвинения в геноциде курдов, массовой резне в одной из деревень, применении химического оружия, вторжении в Кувейт, казни оппонентов и т.д. В 2006-м он был казнен.

В стране началась гражданская война, продолжавшаяся долгие годы.

Уничтожение 25 тысяч противников и отставка в 93 года

В отличие от других героев этого текста политику из Зимбабве Роберту Мубаге повезло. Он прожил 95 лет, умер своей смертью, но вряд ли оставил добрую память у граждан своей страны.

Зимбабве, расположенная в южной Африке, долгое время была известна под названием Южная Родезия. С середины 1960-х в ней началась гражданская война между черным и белым населением (последние объявили о независимости страны, которая, однако, не была признана ООН). Одним из лидеров черных являлся Роберту Мубаге, до этого десять лет отсидевший в тюрьме за свои взгляды.

Конфликт завершился в 1979-м, а в следующем году Мубаге пришел к власти — сперва как премьер. Он быстро установил однопартийный режим и заставил бежать из страны главного противника. Уничтожил более 25 тысяч человек, которых подозревал в его поддержке. Позже он ликвидировал пост премьера и назначил себя президентом страны.

Правление Мубаге мало бы отличалось от других диктаторов, тем более, что он был активен в социальной сфере. Но политик неожиданно решил выделиться: в 2000-м, когда со времени завершения Гражданской войны прошло уже двадцать лет, власти решили забрать у «белых» всю землю. «Черный передел» стал сильнейшим ударом по экономике Зимбабве. Против страны были введены санкции, резко уменьшились инвестиции. В 2008-м в стране была рекордная инфляция.

Мугабе это не смущало. В том же 2008-м он выпустил на 3 миллионов больше бюллетеней, чем число зарегистрированных избирателей, чтобы гарантированно остаться у власти.

Сместить диктатора удалось лишь в 2017-м: армия осуществила государственный переворот, а 93-летний политик наконец-то подал в отставку. Он оставил Зимбабве одной из беднейших стран в мире.

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