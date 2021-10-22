СМИ: Премьер-министр Израиля направил Путину дерзкое послание 22.10.2021, 12:45

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Нафтали Беннет

фото: afp

Противоречия с Россией в Сирии будут нарастать.

В минувшее воскресенье правитель Сирии Башар Асад принял в Дамаске специального представителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина. Во время встречи обсуждались направления существующего сотрудничества между двумя странами в различных областях, прежде всего борьба с терроризмом, торгово-экономическое сотрудничество, необходимость восстановления сирийской экономики после войны и другие проблемы, вызывающие озабоченность обеих сторон, пишет Al Mayadeen (перевод — inosmi.ru).

На самом деле они представляют интерес не только для России и Сирии, но и для всей «Оси Сопротивления», в которую входят различные государства, организации, арабское и неарабское население.

Этот визит прошел в преддверии встречи президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, запланированной на 22 октября. На этой встрече, по сообщениям израильских СМИ, будут обсуждаться, среди прочего, ситуация в Сирии и агрессивная политика Израиля в Сирии под предлогом борьбы с иранской угрозой. Будет ли продолжаться координация между Россией и Израилем в области безопасности, имевшая место с 2015 года и до сегодняшнего дня?

С другой стороны, за этот месяц Израиль совершил три авианалета на сирийские объекты, последним из которых стала бомбардировка военной базы Эт-Танф. В этом районе, расположенном в сирийской провинции Хомс, в течение длительного времени также располагается лагерь беженцев. Кроме того, он находится недалеко от стратегически важного для российских ВВС аэропорта Т-4.

Израильские ВВС нанесли удары в районе Эт-Танф, то есть по территории, находящейся под контролем армии США. Это говорит о том, что Израиль координирует свои действия в Сирии с США и, возможно, с Иорданией, поскольку, чтобы достигнуть района Эт-Танф, израильские самолеты должны пролететь через иорданское воздушное пространство. Вполне вероятно, что Израиль руководствуется соглашением о сотрудничестве в области обороны, подписанном Иорданией и США в феврале этого года, согласно которому американским самолетам и их союзникам (имеется в виду Израиль) разрешается использовать воздушное пространство Иордании. Понимает ли это Сирия, которая приветствовала восстановление отношений с Иорданией, не возлагая на нее ответственность за преступления, совершенные ею против сирийского народа, всех стран «Оси Сопротивления», организаций и людей?

Кроме того, за три дня до этого рейда премьер-министр Израиля Нафтали Беннет принял участие в конференции Совета поселений, где он объявил о новом плане строительства поселений стоимостью в миллиарды шекелей. В этот план также включены проекты по производству «зеленой энергии» с использованием энергии солнца и ветра.

За этим последует строительство ряда новых поселений, а количество самих поселенцев увеличится в несколько раз. Процесс строительства поселений ускорится, «даже если международная политика в отношении Сирии изменится», как заявил Беннет. Это еще одно послание президенту Путину в преддверии их встречи.

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