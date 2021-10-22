Доигрались Сергей Шелин, «Росбалт»

22.10.2021, 13:07

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фото: РИА НОВОСТИ

В остальном мире эпидемия слабеет, а в России по вине властей уверенно идет вверх.

Антиковидные «нерабочие дни» и прочие судорожные мероприятия принято оценивать как признание начальства в собственном провале. Во многом это так, но попытка предпринять хоть что-нибудь все-таки лучше, чем болтливая бездеятельность в октябре–декабре прошлого года. А тогда эпидемическая волна поднималась почти так же высоко, как сейчас.

Пандемия тянется уже без малого два года, и даже российские власти начали понимать, что просто так из нее не выйти. А уж обычным людям тем более следует трезво оценивать ситуацию.

1. Насколько велики опасности и жертвы?

В день написания этого материала Роспотребнадзор сообщил о 36 тысячах заражений и 1036 смертях. Советую не ломать голову над этими цифрами. Они неизвестно откуда, непонятно о чем и к тому же несовместимы друг с другом. Смертность от ковида в начале эпидемии была около 1%, а сейчас она меньше — у многих заразившихся выросла сопротивляемость, т. к. они раньше переболели или вакцинировались. Следовательно, если бы в день умирали 1000 человек, то заражались бы больше 100 тысяч.

Но и число ковидных смертей тоже радикально преуменьшено. Во всем мире его теперь оценивают не по рапортам властей, а по избыточной смертности, отсчитываемой от тренда.

Применительно к России считаю достоверными расчеты демографа Алексея Ракши: «Число смертей (от всех причин) на прошлой неделе оказалось максимальным за всю историю пандемии и, скорее всего, за всю послевоенную историю страны. Избыточных смертей более 3000 в сутки… абсолютный рекорд… Накопленное избыточное число умерших превысило 800 тыс. (за все время эпидемии, начиная с весны 2020-го — ред). Прирост смертности очень похож на 1993-1994. В процентах он больше, чем тогда, в падении ожидаемой продолжительности жизни — примерно такой же. „Новые 90-е“ в смертности уже тут».

Итак, количество россиян, погибших от ковида, уверенно идет к миллиону, и в начале следующего года вполне может превысить эту планку. А три тысячи смертей в день — это несколько сотен тысяч ежедневно заражающихся и затем болеющих с разной степенью тяжести. Только на ковидных койках в больницах сейчас, по официальному и, видимо, сравнительно правдивому счету, — 239 тыс. человек. Каждому стоит взвесить, велика или мала угроза для него самого и его близких.

2. Есть ли польза от уже введенных и обещанных начальством «нерабочих дней», мини-локдаунов и прочих ограничений?

Локдауны — оружие устаревшее. Это ясно из опыта стран, которые ими увлекались. Нельзя постоянно все останавливать. Но следует видеть, что в крайних ситуациях это действует. Особенно в сочетании с поблажками для вакцинированных или переболевших и ограничениями для невакцинированных и не переболевших.

Волны волнами и дельта дельтой, но благодаря вакцинации ежедневная смертность (определяемая как среднее по скользящей семидневке) в западных странах в эти дни существенно ниже, чем была на максимумах, достигнутых там 8–11 месяцев назад. Однако стоит сравнить США, где во многих штатах довольно мало всяких ограничений, предписаний и запретов, с крупными европейскими странами, где ограничения вводились шире и до сих пор соблюдаются лучше. Так вот, в Америке ежедневная смертность сейчас в 2,5 раза ниже, чем была на пике, а в Германии, Франции, Италии и Испании — в 15–20 раз.

Новый «антиковидный указ»: неделя до старта

Следует ли из этого, что локдауны в исполнении нашего начальства остановят эпидемию? Сомневаюсь. В лучшем случае — замедлят ее развитие. Наша казенная машина плохо организована, труслива и бездарна. К тому же многие мероприятия, которые объявлены сейчас, уже провозглашались раньше, но затем быстро сворачивались — чтобы не злить народ перед выборами или просто по причине бюрократического бессилия.

Однако осуждать их новое издание, думаю, рано. Во-первых, какую-то передышку они дать способны. Во-вторых, все эти разнарядки на вакцинирование и шантаж QR-кодами сразу увеличили число желающих привиться.

Правда, боюсь, ненадолго. Нет осмысленной программы приоритетной вакцинации групп риска. Не отработана система поощрений и просто денежных наград для привившихся. Именно на это должны были пойти деньги, растраченные на предвыборные премии. Однако повторю: то, что нынче объявлено, все же будет полезно в той мере, в которой ускорит вакцинацию.

3. Какой толк от вакцин, если коллективный иммунитет оказался мифом?

Мифом пока оказался все же не коллективный иммунитет, а популярная когда-то формула его достижения (60% привитых). Дельта-штамм опрокинул прежние расчеты.

Эпидемия продолжается, но она стала гораздо менее смертоносной в странах с высокой долей привитых (70% населения и более). Всюду, где сообщения властей считаются более или менее правдивыми, видно, что вакцинированные и недавно переболевшие реже заражаются, легче переносят и существенно реже умирают. Даже если ковид не уйдет совсем, к нему можно приспособиться, как приспособились к гриппу. И да — не исключено, что придется время от времени заново вакцинироваться. Как и от гриппа.

Жаль только, что там, где статистика заболеваний достоверна, нет российских вакцин. А там, где есть российские вакцины, статистика недостоверна.

4. Так следует ли прививаться препаратами, надежность которых под вопросом и которые не помешали всплеску эпидемии в России?

Да, заверения минздравовских и роспотребнадзоровских начальников про замечательную эффективность наших вакцин не стоят того, чтобы в них вникать. Не исключу, что называемые чиновниками отрывочные цифры о долях вакцинированных и невакцинированных среди заразившихся дельта-штаммом вообще взяты с потолка. Сведения о сравнительной заболеваемости привитых и непривитых во внятном виде у нас не публикуются, а возможно, и не собираются. Не говоря о том, что «Спутник» восхваляют те же самые люди, которые, не краснея, рекомендуют согражданам «ЭпиВакКорону».

Но в том, что касается «Спутника», можно попробовать обойтись и без их честного слова. Эта вакцина более или менее доступна для независимой проверки. Да, европейский медицинский регулятор EMA, если и зарегистрирует «Спутник», то не в этом году. Однако причина скорее в непрофессионализме и скандальности наших чиновников, чем в недостатках препарата. По той же причине с июня до сентября буксовала сертификация «Спутника» Всемирной организацией здравоохранения. Но известно, что принципиальных возражений у экспертов ВОЗа против этой вакцины нет, и при нормальном поведении российских бюрократов у нее есть шанс получить регистрацию буквально через пару месяцев.

Так что, по совокупности имеющихся сведений, «Спутник» не хуже или почти не хуже западных вакцин и, возможно, лучше китайских, ВОЗом охотно признанных.

Но почему же тогда не удалось сдержать нынешнюю эпидемическую волну? А потому, что уровень вакцинации в России позорно плох. Он ниже среднемирового. На сегодня в нашей стране хотя бы одну дозу получили 35,6% населения, в том числе полностью привиты всего 32,4% жителей. Это несравнимо с Китаем, где доля полностью привитых — 72,8%, и фактически хуже, чем в Индии, где всего 20,8% населения привиты полностью, но зато 50,7% уже получили хотя бы одну дозу. Даже сейчас, после того как интерес к прививкам у нас резко подскочил, Россия по ежедневному их числу остается на 13 месте в мире.

Поэтому не надо удивляться ужасным цифрам смертности. Ковид иссякнет или станет более или менее терпимым только тогда, когда почти все переболеют (с реальным риском умереть), либо привьются (с гораздо меньшим риском умереть в случае заражения). Пока на прививочных пунктах хватает «Спутника», не надо терять время.

Сергей Шелин, «Росбалт»

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