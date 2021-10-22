Какие ограничения из-за коронавируса ввели в соседних с Беларусью странах 22.10.2021, 19:32

В России - «ковидные» каникулы, в Латвии - локдаун.

Сегодня Минздрав отменил обязательный масочный режим в общественных местах. Это произошло после того, как Лукашенко провел совещание по эпидемиологический ситуации и раскритиковал нововведение. Напомним, режим ввели в Беларуси 9 октября, действовал он всего 13 дней. А как обстоят дела с коронавирусными мерами у наших соседей? Zerkalo.io собрало информацию.

Россия

Как дела с заболеваемостью?

Сейчас в России самые высокие показатели заболеваемости ковидом с начала пандемии. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России «имеет тенденцию к усложнению». Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения за последнюю неделю вырос на 16%. По словам чиновницы, смертность преодолела порог в тысячу человек ежедневно, это вызывает «особую тревогу».

Что слышно по ограничительным мерам?

28 октября прошлого года Роспотребнадзор ввел в стране всеобщий масочный режим. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках.

А 20 октября Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Это было сделано для «недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции». При этом власти регионов могут даже продлить «ковидные" каникулы.

Например, в Москве и Московской области установили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице на этот период будет введен локдаун. Москвичи смогут гулять по улицам и паркам, однако рестораны, спортзалы, торговые центры и салоны красоты работать не будут. Доступными для посещения останутся только аптеки и магазины с товарами первой необходимости, а рестораны будут работать навынос. Посещение музеев и театров будет разрешено при предъявлении QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию, недавно сданный тест или перенесенный ковид.

Кроме того, правительство и руководители регионов намерены поддержать бизнес и некоммерческие предприятия, которые могут пострадать больше всех из-за коронавируса и введения нерабочих дней. При этом чиновники отрицают необходимость вводить в стране общефедеральный локдаун.

С 8 ноября для жителей столицы старше 60 лет и хронически больных людей, которые не вакцинированы и не перенесли ковид в последние полгода, приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Театры и музеи будут работать с 70-процентной заполняемостью и использованием QR-кодов. Их же будут требовать при посещении массовых мероприятий, на которых присутствуют более 500 человек. А вот точки общепита смогут принимать посетителей без них.

Кроме этого, почти во всех регионах России уже прибегли к объявлению обязательной вакцинации для сотрудников сфер услуг, торговли, здравоохранения, транспорта и культуры, а также чиновников.

Украина

Как дела с заболеваемостью?

Вчера Украина заняла 3 место в мире по суточной смертности от коронавируса. Из-за того, что украинцы не особо стремились делать прививки, единственным выходом, по мнению чиновников, стало усиление карантина в опасных регионах. В итоге, по состоянию на 21 октября, в стране три дня подряд фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса — за это время медики ввели около 670 тысяч доз. В лидерах оказались пять областей «красной зоны». В такую могут попасть те регионы, в которых был установлен оранжевый уровень эпидемиологической опасности.

Что слышно по ограничительным мерам?

По состоянию на 20 октября в Украине уже в пяти областях действуют правила «красной зоны». С 23 октября список расширится до шести областей. Кроме того, вчера мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что на днях в красную зону попадет и Киев.

При переходе региона в «красную зону» тем людям, у кого нет негативного ПЦР-теста или ковид-сертификата, запрещается посещать все массовые мероприятия, точки общепита, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры.

Кроме того, сейчас в Украине действует обязательная вакцинация для чиновников и педагогов. Без нее будут отстранять от работы, по планам, с середины ноября. А недавно председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что перечень профессий, для которых обязательна вакцинация, могут расширить. В него планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, соцработников и сотрудников почтовых услуг.

При этом в Украине действует масочный режим. Чиновники предлагают «догнать» вакцинацию до 80%, а затем принимать решение, стоит ли его отменять.

Литва

Как дела с заболеваемостью?

В Литве уровень заболеваемости за 14 дней составил почти 1 247 случаев на 100 тысяч жителей. Отмечается, что в ноябре 2020 года в стране не было такого высокого уровня заболеваемости, как в этом году наблюдается в октябре. Сейчас Литва является одним из лидеров по заболеваемости среди стран Евросоюза.

Что слышно по ограничительным мерам?

С 13 сентября в Литве для непривитых закрылись крупные торговые центры, салоны красоты, предприятия общественного питания, места развлечений, мероприятия. Посещение магазинов тоже с ограничениями. Эти меры направлены на то, чтобы мотивировать население сделать прививку. С 22 сентября в Литве ввели дополнительные ковидные ограничения, которые касаются посещения магазинов.

Кроме того, власти Литвы могут принять закон, согласно которому служащие, работники предприятий и студенты вузов, не прошедшие вакцинацию, обязаны будут за свой счет проходить регулярное тестирование на коронавирус. При этом для людей старше 75 лет, которые пройдут полный курс вакцинации до 1 декабря, введена поощрительная выплата в 100 евро.

Латвия

Как дела с заболеваемостью?

Латвия по заболеваемости коронавирусом опередила Литву. Сейчас она занимает первое место среди стран Европейского союза. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, за предыдущие две недели количество случаев заболевания коронавирусом на 100 тысяч населения в стране выросло почти до 1257. По смертности с COVID-19 Латвия занимает четвертое место.

Что слышно по ограничительным мерам?

Правительство Латвии приняло решение ввести в стране жесткий локдаун с 21 октября до 15 ноября. Большинство магазинов, развлекательные центры и учебные заведения в это время будут закрыты.

Во время локдауна действует комендантский час с 20.00 до 05.00. В это время жители Литвы могут находиться за пределами жилья только если объяснят эту необходимость. Речь идет о работе, посещении больницы, аэропорта, морского порта и вокзалов. При этом человек должен иметь с собой паспорт и письменное подтверждение причин передвижения.

Магазины первой необходимости в Латвии должны работать с 06.00 до 19.00, а заведения общепита — торговать едой навынос или с доставкой. До 15 ноября запрещаются услуги в сфере красоты, оздоровления, активного отдыха, физических упражнений, спорта, туризма. Кроме того, во время локдауна запрещаются все публичные мероприятия, в том числе собрания, шествия и пикеты.

Польша

Как дела с заболеваемостью?

Недавно министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что страна имеет дело со «взрывом пандемии». Он отметил, что во вторник в стране было на 80% больше инфекций, чем неделю назад. Врачи связывают такую прогрессию с замедлением вакцинации в последние месяцы и игнорированием людьми существующих ограничений.

Что слышно по ограничительным мерам?

В Польше люди на улице обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, а во всех внутренних помещениях вне дома придерживаться обязательного масочного режима.

Министр здравоохранения отметил, что пока правительство не обсуждало введение локдауна. При этом Недзельский сказал, что речь может идти об ужесточении контроля за выполнением существующих правил ношения масок и социального дистанцирования.

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