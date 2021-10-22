В Минздраве рассказали, какой регион лидирует по вакцинации от COVID-19
- 22.10.2021, 22:06
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В Беларуси прошли полный курс вакцинации 2 020 000 человек.
Из всех вакцинированных более 30,8 тысячи человек привито Спутник Лайт, сообщает в своем телеграм-канале Минздрав. На первом месте по числу тех, кто прошел полную вакцинацию, расположился Минск, а на втором месте — Гомельская область, пишет zerkalo.io.
В целом же первую дозу вакцины получили более 2 миллионов 698 тысяч белорусов.
Также ведомство дает информацию о темпах вакцинации в регионах. Так, прошли полный курс вакцинации:
- в Брестской области более 247,1 тыс. человек,
- в Витебской области — более 209,1 тыс.,
- в Гомельской области — более 372, 8 тыс.,
- в Гродненской области — более 239 тыс.,
- в Минске — более 418,5 тыс.,
- в Минской области — более 237,2 тыс.,
- в Могилевской области — более 241,3 тыс.
Минздрав сообщает, что около 84% работников системы здравоохранения, более 52% работников учреждений образования прошли полный курс вакцинации.
Полностью сделали прививки более 71% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, и 94% лиц, проживающих в данных учреждениях.
Четверть всех работников торговли и общественного питания также полностью вакцинированы. Чуть менее половины — около 40% от всего количества белорусов старше 60 лет и с хроническими заболеваниями также получили полный курс вакцины.
Около 37% сотрудники сферы бытового обслуживания и более 30% работники транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ также полностью вакцинированы.