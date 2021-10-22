В Минздраве рассказали, какой регион лидирует по вакцинации от COVID-19 22.10.2021, 22:06

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В Беларуси прошли полный курс вакцинации 2 020 000 человек.

Из всех вакцинированных более 30,8 тысячи человек привито Спутник Лайт, сообщает в своем телеграм-канале Минздрав. На первом месте по числу тех, кто прошел полную вакцинацию, расположился Минск, а на втором месте — Гомельская область, пишет zerkalo.io.

В целом же первую дозу вакцины получили более 2 миллионов 698 тысяч белорусов.

Также ведомство дает информацию о темпах вакцинации в регионах. Так, прошли полный курс вакцинации:

- в Брестской области более 247,1 тыс. человек,

- в Витебской области — более 209,1 тыс.,

- в Гомельской области — более 372, 8 тыс.,

- в Гродненской области — более 239 тыс.,

- в Минске — более 418,5 тыс.,

- в Минской области — более 237,2 тыс.,

- в Могилевской области — более 241,3 тыс.

Минздрав сообщает, что около 84% работников системы здравоохранения, более 52% работников учреждений образования прошли полный курс вакцинации.

Полностью сделали прививки более 71% работников учреждений с круглосуточным пребыванием граждан и социальных работников, и 94% лиц, проживающих в данных учреждениях.

Четверть всех работников торговли и общественного питания также полностью вакцинированы. Чуть менее половины — около 40% от всего количества белорусов старше 60 лет и с хроническими заболеваниями также получили полный курс вакцины.

Около 37% сотрудники сферы бытового обслуживания и более 30% работники транспортных организаций, учреждений культуры и спорта, службы ЖКХ также полностью вакцинированы.

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