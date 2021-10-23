Стрельба на съемочной площадке: появилась первая реакция Алека Болдуина 4 23.10.2021, 8:22

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Актер явился на допрос в полицию добровольно.

Полиция округа Санта-Фе в штате Нью-Мексико расследует обстоятельства трагедии на съемках вестерна «Раст», которые проходят на ранчо Бонанза-Крик, к югу от города Санта-Фе. Известный голливудский актер Алек Болдуин, который является также продюсером картины, застрелил оператора Галину Хатчинс. Сразу после инцидента Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу, где позднее врачи констатировали ее смерть. Кроме того, актер, сыгравший во многих популярных картинах, легко ранил режиссера Джоэла Соузу. На машине «скорой помощи» Соузу отправили в ближайший медицинский центр, из которого он был сегодня выписан, сообщает «Голос Америки».

Как сообщается, во время сцены, в которой использовалось огнестрельное оружие, Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. На данный момент полиция выясняет, какими именно патронами было заряжено оружие.

Никаких обвинений в связи с трагедией после допроса Болдуина пока выдвинуто не было. Его представители еще не комментировали ситуацию. Как пишет газета Santa Fe New Mexican, 63-летнего актера видели у здания полиции Санта-Фе: он был в слезах и разговаривал по телефону. В офисе местного шерифа заявили, что Болдуин явился на допрос добровольно.

Сам актер сегодня впервые прокомментировал случившееся.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, которое унесло жизнь Галины Хатчинс - жены, матери и нашей очень уважаемой коллеги. Я всецело сотрудничаю сo следствием, чтобы выяснить, как могла произойти такая трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце разбито. Все мои мысли сейчас о муже и сыне Галины, а также о всех, кто знал и любил Галину», - написал Болдуин на своей странице в Твиттере.

Полицейские общаются со всеми свидетелями происшествия. В съемочной группе через пресс-службу сообщили, что - цитата - «абсолютно опустошены» и полностью сотрудничают со следствием. Работа над картиной приостановлена на неопределенный срок.

В фильме Болдуин играет американского преступника Гарланда Раста. Когда его внука признают виновным в убийстве по неосторожности и приговаривают к повешению, Раст отправляется в Канзас, чтобы помочь ему бежать из тюрьмы.

Семья актера Брэндона Ли - сына знаменитого Брюса Ли, погибшего при похожих обстоятельствах от выстрела во время съемок кинофильма «Ворона» в 1993 году - выразила соболезнования родным 42-летней Галины Хатчинс на официальной странице, посвященной актеру:

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

«Наши искренние соболезнования семье Галины Хатчинс, а также Джоэлю Соузе и всем, кто оказался вовлечен в инцидент на съемках фильма "Раст". Никто не может быть убит просто так из пистолета на съемочной площадке. Точка!»

Галина Хатчинс родилась в Киеве. На ее личном сайте опубликована биография, в которой говорится, что ее детство прошло на советской военной базе в районе Полярного круга. Галина - выпускница отделения международной журналистики Киевского университета. Некоторое время она работала по специальности, но затем приняла решение переехать в США. В 2013 году Галина поступила на курсы кинооператоров Американского института кинематографии, которые через два года успешно завершила и начала профессиональную деятельность.

Андрей Семенюк, друг и коллега Галины Хатчинс, в интервью Украинской службе «Голоса Америки» рассказал, что впервые познакомился с ней в Лос-Анджелесе, когда переехал из Украины в США в 2018 году.

«Свой профессионализм, порядочность и рабочую этику она перенесла в киноиндустрию. Параллельно с этим ее личность всегда была открыта и проста, - рассказывает Андрей Семенюк. - Она приглашала меня на многие фильмы, в том числе и на последний, где это произошло, проверять объективы. Я помогал ей в Лос-Анджелесе, когда она готовилась к этому фильму. Я знал, что это вестерн, и знал, что она снимает его в Нью-Мексико. Я еще ей рассказывал, так как я жил там и учился 2 с половиной года, что после 4 вечера нужно быть осторожным, потому что сильный ветер может поднять в воздух часть съемочной группы».

Одной из самых известных работ Хатчинс был боевик «Макс Фист» с Джо Манганьелло в главной роли. Актер также отреагировал на смерть коллеги в Твиттере:

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js — JOE MANGANIELLO (@JoeManganiello) October 22, 2021

«Я в шоке. Мне так повезло, что Галина Хатчинс была оператором в фильме «Макс Фист». Невероятно талантливый и отличный человек. Я не могу поверить в то, что такое могло произойти в наши дни… Чтобы выстрелом из реквизитного пистолета можно было убить члена съемочной группы? Это ужасная трагедия! Мои соболезнования ее семье».

Режиссер Адам Мортимер, работавший над картиной «Макс Фист», также прокомментировал смерть Галины Хатчинс:

Here’s the thread about Halyna that I posted last year when we released the movie.



I was lucky to have known her and to have worked with her. ❤️ https://t.co/FgorxuqwMv — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

«Я опубликовал этот пост о Галине в прошлом году, когда мы выпустили фильм. Мне посчастливилось знать ее и работать с ней».

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал Галину Хатчинс «восходящей звездой в мире кино».

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