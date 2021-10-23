«Еще не было такого, чтобы 17 похорон в один день» 1 23.10.2021, 14:11

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Ритуальные агентства рассказали о четвертой волне коронавируса в Барановичах.

Четвертая волна COVID-19 в Беларуси даже в официальной статистике побила рекорды по количеству заболевших и умерших. О том же, что происходит в конкретных регионах, остается лишь догадываться, ведь эти цифры давно засекречены.

Тем не менее, с помощью сотрудников ритуальных агентств Intex-press удалось узнать, как обстоят делать со смертностью в нашем городе и чем нынешняя волна отличается от предыдущих.

Несмотря на то, что на рынке ритуальных услуг города сегодня работает около десятка агентств, поговорить о смертности в Барановичах даже на условиях анонимности согласились лишь немногие.

«Если в первую волну хоронили стариков, то в эту много молодых»

Ксения работает в сфере ритуальных услуг более 15 лет. Но, говорит женщина, никогда еще у нее не было столько работы, как в последние несколько месяцев.

– Каждый день только на городском кладбище Русино в среднем 17 похорон. Но есть еще и районные кладбища, где также хоронят людей. И это очень страшно, потому что на моей памяти никогда еще не было такого, чтобы аж 17 похорон было в один день и на одном кладбище! А работаю с середины 2000-х, – рассказывает Ксения. – И если в первую волну мы хоронили, в основном, стариков с сопутствующими хроническими заболеваниями и ковидом, то в эту волну много молодых.

Средний возраст умерших, похороны которых в четвертую волну коронавируса приходилось организовывать женщине, 40 лет. Но были и совсем молодые.

– В эту волну пошли и 20-ти, и 30-ти, и 40-летние, которые каждую неделю умирают от ковида. Это очень страшно, – рассказывает горожанка.

При этом в заключении о смети, по словам Ксении, коронавирус в качестве причины летального исхода значится, в основном, только у людей без хронических заболеваний. Пожилым людям с букетом других болезней кроме ковида в заключении о смерти, чаще всего, указывают именно одно из сопутствующих заболеваний.

Ситуация со смертностью, говорит сотрудница похоронного бюро, пугающая по всей Беларуси.

– На этой неделе мы возили покойника в крематорий в Минск, так к часу дня мы были 68-е в очереди на кремацию, – рассказывает она. – Пока стояли там, люди говорили, что такими темпами вся Беларусь вымрет. Не спасают ведь ни маски, ни перчатки, ни прививки.

ЦИФРА

1 277,1 рубля – средний размер пособия на погребение в Беларуси по данным на 1 апреля 2021 года.

«Категорически отказались отпевать в храме»

В первую волну коронавируса умерших от ковида хоронили в закрытом гробу и родственники не могли с ними попрощаться. Но сейчас, по словам сотрудников ритуальных агентств, гробы с такими покойными по желанию родственников открывают.

– Раньше люди боялись заразиться от умершего коронавирусом. Сейчас они уже привыкли к этой болезни, поэтому, когда просят – мы открываем гроб, – рассказывает мужчина в другом ритуальном агентстве, – правда, покойника по-прежнему не целуют, близко к нему не подходят и никак не контактируют. Даже в катафалке с нами не едут. Просто издалека смотрят на умершего.

Правила «не контактировать с умершим» придерживаются не только родственники, но и священники, которые не отпевают умершего от коронавируса в храме.

– Церкви категорически отказались отпевать умерших от коронавируса в храме. Поэтому сейчас, в основном, умерших возят в ритуальные залы. Батюшка приезжает туда, отходит подальше от гроба и отпевает, – рассказали в агенстве.

«Подорожание вызвано всеобщей инфляцией»

С ростом количества похорон в Барановичах выросли и цены на услуги тех, кто их проводит. Причем, как отмечают сами сотрудники, в некоторых агентствах они выросли настолько, что люди попросту не укладываются в пособие на погребение.

– Подорожание вызвано всеобщей инфляцией. Дорожает все: коммуналка, топливо, соответственно, и наши услуги. За год я не вспомню ничего, на что цена стабильно держалась бы, – говорит работник другой похоронной конторы. – Но у нас человек вполне себе можно уложиться в пособие на погребение, а у некоторых конкурентов на те же услуги нужно чуть ли не два таких пособия.

Вместе с тем, говорит мужчина, для клиентов похоронных агентств рост цен, который произошел к четвертой волне коронавируса, не особенно заметен, потому что стоимость товаров и услуг повышались понемногу на протяжении года.

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