Как извлечь максимум пользы из питательной косточки авокадо 23.10.2021, 14:28

После очистки плода остается настолько большая косточка, что ее даже жалко выбрасывать.

В авокадо мало углеводов и много питательных веществ. На самом деле, почти 70% этих веществ, включая антиоксиданты и аминокислоты, содержится в косточке, пишет Yahoo News Japan (перевод — inosmi.ru).

От чая до выращивания методом гидропоники или в качестве декоративных растений — мы собрали самые неожиданные способы использования питательных косточек авокадо.

Увеличить срок хранения авокадо, разрезав его пополам и оставив косточку в одной части!

Если разрезать авокадо, та сторона, которая подвергается воздействию воздуха, начинает окисляться и со временем чернеет.

Если вы хотите сохранить разрезанный пополам авокадо, оставьте ту часть, в которой косточка. Она не будет подвергаться воздействию воздуха и сохранит свой ярко-зеленый цвет. Оставшуюся незащищенную часть смажьте соком лимона или лайма, чтобы предотвратить окисление, затем плотно заверните в пленку, чтобы не допустить воздействие воздуха, и положите в холодильник!

Чтобы гуакамоле, разновидность соуса из авокадо с бок-чой и халапеньо, который является привычной закуской в мексиканской кухне, хранился дольше, обычно в него погружают косточку.

Считается, что хранение вместе с косточкой также увеличивает срок годности дипа из авокадо, который удобно заготовить впрок.

Диетический чай из авокадо! Как его правильно заварить?

Косточка авокадо — это концентрированный источник питательных веществ, которые очень полезны для здоровья, красоты и снижения веса. Она включает полифенолы, обладающие сильными антиоксидантными свойствами, и незаменимые аминокислоты, которые преобразуются в организме в L-карнитин, играющий важную роль в сжигании жира.

Косточка авокадо очень богата питательными веществами, чтобы ее выбрасывать, но есть ее невозможно из-за сильной горечи. Тем не менее если отварить одну косточку, нарезанную ломтиками толщиной один сантиметр, в литре воды на среднем огне в течение 30 минут, вы получите все ее полезные свойства, а также растворимую клетчатку, которая способствует работе кишечника и поможет вам сбросить вес.

Слизь на поверхности косточки может стать причиной неприятного запаха, поэтому тщательно промойте ее. Если косточка слишком твердая и не получается ее нарезать, вытрите ее насухо, заверните в полиэтиленовую пленку и разогрейте в микроволновой печи в течение 30 секунд.

Чай из косточки по цвету похож на черный, но вкус у него более мягкий. Если не нравится запах, можно добавить ломтик лимона или имбиря. Если добавить немного бульонного кубика, то получится вкусный суп в европейском стиле.

Косточка авокадо может также радовать в качестве декоративного растения

Знаете ли вы, что косточку авокадо можно прорастить в простой гидропонной системе и вырастить прекрасное декоративное растение?

Авокадо — это тропическое фруктовое дерево. Для прорастания косточки авокадо требуется только свежая вода, так как она богата питательными веществами, позволяющими ей расти в суровых условиях. Температура прорастания составляет от 15,5 до 21 градуса Цельсия, поэтому лучшее время для посева — ранняя весна или начало лета, но если выращивать в гидропонной системе в теплом помещении, косточка может прорасти даже осенью или зимой!

Коричневые и спелые косточки больше подходят для выращивания, чем молодые — твердые и еще зеленые. Косточке авокадо после охлаждения прорасти сложнее, поэтому, если вы хотите вырастить декоративное растение, разрежьте авокадо и удалите косточку перед тем, как положить его в холодильник. Мякоть, оставшаяся вокруг семян, будет препятствовать росту и испортит воду, поэтому промойте косточку с помощью щетки так, чтобы поверхность не была склизкой на ощупь.

У косточки авокадо есть верх и низ. Часть с отметкой в форме круга является нижней стороной, где будут расти корни. Наполнив стакан водой, воткните три зубочистки в косточку и подвесьте ее на ободке стакана так, чтобы только ее нижняя часть была погружена в воду, которую необходимо менять каждые два дня, поскольку из-за плохой воды косточка расти не будет. Примерно через месяц появятся корни, а еще примерно через неделю — красивый росток из верхушки косточки.

Когда растение вырастет до определенного размера, его можно пересадить в горшок. Через несколько лет дерево авокадо вырастет в крепкое декоративное растение с крупными ярко-зелеными листьями, способное выдерживать температуру до минус пяти градусов Цельсия в открытом грунте. Такое растение идеально подходит для украшения помещения.

Вам понравились удивительные способы использования косточки авокадо? После того, как вы насладитесь полезными и питательными блюдами из авокадо, почему бы не попробовать несколько новых способов применения его косточки?

Уход за здоровьем, диета, физические упражнения и другие методы являются личным мнением, а также ноу-хау интервьюеров и не гарантируют эффективности.

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