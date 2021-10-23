Водитель из Гомеля получил абсурдные «письма счастья» 23.10.2021, 15:59

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Два «письма счастья» пришли за нарушения с разницей в три минуты.

Водитель из Гомеля съездил на своем Volvo XC90 в гости по трассе M10, а через месяц получил два «письма счастья», пишет onliner.by.

Вчитался в постановления и был удивлен: «В первом случае превышение было на 12 км/ч, во втором — на 27 км/ч. Судя по документам, расстояние между камерами 53 км, а преодолел я их за три минуты. Об этом можно судить исходя из указанного времени нарушения: 16:14 и 16:17. Выходит, средняя скорость Volvo между камерами составила примерно 1060 км/ч?» Оператор системы фотофиксации обратил внимание на неверные расчеты: камеры установлены не на одной трассе, а на разных.

Расчеты водителя просты: 84 — 31 = 53. 53 км / 3 минуты (0,05 часа) = 1060 км/ч. Как такое могло произойти? Первые версии автомобилиста: технический сбой, неверно зафиксированное камерой время, ошибочно указанное в постановлении время (цифры 5 и 6 схожи в написании). Догадок может быть много. Автомобилист утверждает, что в ГАИ обращался: «Правда, обращение было не по поводу отмены постановления. Считаю, это мартышкин труд. Вопрос был простой: „Как такое может быть?“ В ответе указали, мол, хотите оспорить постановление, обращайтесь».

Представители оператора системы фотофиксации СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» обратили внимание на название трасс в постановлениях: «В первом — трасса М10, во втором — подъезд к Гомелю от М10. Это разные дороги, которые имеют разные исчисления километража. Следовательно, между ними не 53 километра. Мы проверили расположение устройств, реальное фактическое расстояние между ними — 10 километров. Соответственно средняя скорость движения автомобилиста между ними могла составлять около 200 км/ч. Можно предположить, он просто не успевал снизить скорость непосредственно перед камерой. Насколько нам известно, водитель все же обращался в ГАИ, из инспекции пришел вопрос к нам. Мы разъяснили ситуацию».

Также в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси» заметили, что в каждом случае, который водитель считает спорным, ему стоит обжаловать постановление установленным законом способом: «Постановления можно оспорить. После этого материалы отправляют на дополнительную проверку. Сотрудник ГАИ (другой, не тот, что составлял данные постановления) эту жалобу рассматривает, водителя приглашают для выяснения обстоятельств. Автомобилисту все разъясняют: вот время, вот расстояние. Правило действий всегда одно: не согласен — обжалуй в установленном законом порядке, пусть в ГАИ перепроверяют. В итоге либо докажут верность постановлений, либо отменят».

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