Герасименя: Каждый белорус должен быть ответственен за свое здоровье 2 23.10.2021, 20:29

Лучшее решение - отказаться от контактов и просто посидеть дома со своей семьей и переждать пик.

Глава Фонда спортивной солидарности, известная пловчиха Александра Герасименя поделилась мнением о ситуации с коронавирусом в Беларуси, пишет «Трибуна».

«Мы еще в том году наблюдали за тем, что у нас нет ковида и никаких мер по безопасности не соблюдалось. Поэтому то есть, то нет, то опять есть... Я думаю, что на это не стоит обращать внимания. Каждый белoрус должен быть ответственен за свое здоровье и сам следить за всеми мерами безопасности.

Что касается вакцин — тут решает каждый. Лучшее решение этих вопросов — отказаться от контактов и просто посидеть дома со своей семьей и переждать пик, который в Беларуси только нарастает», – сказала Герасименя.

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