Невролог рассказал, как клюквенный сок может защитить от коронавируса 5 25.10.2021, 14:46

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Фото с сайта nv-online.info

По словам медика, клюква - единственная ягода, которая используются в медицине официально.

В клюкве содержатся вещества растительного происхождения — антоцианы, которые не дают коронавирусу проникнуть внутрь клеток и начать размножаться. Причем в свежей ягоде этих веществ почти втрое больше, чем в замороженной, пишет сайт naviny.online.

Врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин рассказал о пользе клюквы, которая может защитить от коронавирусной инфеции. По словам медика, клюква — единственная ягода, продукты которой внесены в стандарты лечения и используются в медицине официально, в частности при лечении цистита. По словам медика, содержащиеся в ней вещества антоцианы (они придают ягоде горьковатый привкус) убивают кишечную палочку, которая в большинстве случаев вызывает заболевание. А недавние исследования, проведенные в США, показали также пользу клюквы для защиты от коронавируса.

«Коронавирус за счет своей «короны» — белковых рецепторов прикрепляется к клетке и потом проникает внутрь нее. Клюквенный сок, содержащий антоцианы, блокирует эту возможность и не дает вирусу попасть внутрь клетки. А если он не попал внутрь, он не размножается», — объяснил Дмитрий Шубин суть результатов исследований».

Невролог назвал клюкву чудо-ягодой, уточнив, что это единственный продукт растительного происхождения, который может храниться без консервации — раньше ее сберегали в бочках, просто залив водой без соли или сахара. Такой способ хранения обеспечивают как раз вещества антоцианы, обладающие антисептическим действием. По словам медика, больше всего их в свежих ягодах.

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