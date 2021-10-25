закрыть
25 октября 2021, понедельник, 21:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Ни один автобус с инфой о масочном режиме не выедет»

52
  • 25.10.2021, 18:24
  • 41,786
«Ни один автобус с инфой о масочном режиме не выедет»

Режим Таракана требует убрать все упоминания о масках.

В госучреждения начали массово приходить уведомления о том, чтобы они убрали все упоминания о масочном режиме, передает the-village.me.

Так, информация о том, что нужно надевать маски, похоже, исчезнет из кинотеатров, как и другие ковид-ограничения: «Работаю в сфере культуры. Полчаса назад в кинотеатры Минска пришло постановление о снятии ограничений по рассадке в залах, отмене дистанции 1,5 метра, отмене 50% заполняемости залов, и снять все постеры со входов про массочный режим», — рассказала минчанка на условиях анонимности.

Убрать упоминания о масочном режиме также требуют от водителей общественного транспорта:

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел