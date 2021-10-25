«Ни один автобус с инфой о масочном режиме не выедет» 52 25.10.2021, 18:24

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Режим Таракана требует убрать все упоминания о масках.

В госучреждения начали массово приходить уведомления о том, чтобы они убрали все упоминания о масочном режиме, передает the-village.me.

Так, информация о том, что нужно надевать маски, похоже, исчезнет из кинотеатров, как и другие ковид-ограничения: «Работаю в сфере культуры. Полчаса назад в кинотеатры Минска пришло постановление о снятии ограничений по рассадке в залах, отмене дистанции 1,5 метра, отмене 50% заполняемости залов, и снять все постеры со входов про массочный режим», — рассказала минчанка на условиях анонимности.

Убрать упоминания о масочном режиме также требуют от водителей общественного транспорта:

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