Стрельба на съемках фильма с Болдуином: стало известно об участии ассистента режиссера в таком же инциденте 26.10.2021, 7:35

Тогда травму получил звукотехник.

Ассистент режиссера фильма «Ржавчина» Дэйв Холс, во время съемок которого актер Алек Болдуин случайно застрелил человека, был ранее уволен после подобного инцидента на съемочной площадке.

Об этом сообщает CNN.

По данным журналистов, Холс в 2019 работал на съемках фильма «Путь свободы», во время которых также было случайно использовано боевое оружие. Тогда травму получил звукотехник.

«Холса убрали со съемочной площадки сразу после выстрела винтовки. Производство не возобновлялось, пока Дэйв не уехал. В то время был составлен и подан отчет об инциденте», — сообщили продюсеры.

Телеканал сообщил, что звукотехник не захотел комментировать инцидент двухлетней давности, а Холс не был доступен для разговора.

Во время съемок фильма «Ржавчина» актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера фильма Джоэла Соуза.

На следующий день следствие сообщило, что оружие, из которого Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера, было заряжено боевыми патронами. В СМИ просочилась информация, что следствие установило, что съемочная группа использовала его в свободное от работы время для стрельбы по мишеням для развлечения.

Коллега Галины Хатчинс Сергей Светной, у которого оператор умирала на руках, назвал причиной ее смерти «халатность и непрофессионализм», а продюсеров фильма обвинил в экономии на персонале.

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