Польша планирует радикальное укрепление армии 1 27.10.2021, 11:25

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Фото: charter97.org

Планируется более чем двукратное увеличение размера вооруженных сил.

Правящая партия Польши "Право и справедливость" представила во вторник план, направленный на "радикальное укрепление" армии на фоне миграционного давления из Беларуси и российской угрозы на Востоке, сообщает PAP.

Законопроект, требующий одобрения парламента и президента, направлен на замену существующего с 1967 года. В то время Польша являлась членом организации Варшавского договора под руководством СССР. С 1999 года Польша стала членом НАТО и регулярно инвестирует в свою оборону не менее 2% своего ВВП.

Глава "Права и справедливости" и вице-премьер Ярослав Качиньский и министр обороны Мариуш Блащак представили план увеличения оборонного бюджета и более чем двукратное увеличение размера польской армии - минимум до 250 тысяч солдат и 50 тысяч резервистов.

По официальным данным Минобороны, по состоянию на конец 2020 года в польской армии служило более 128 тысяч военных – более 107 тысяч в составе профессиональной армии и 21 тысяч в составе Сил территориальной обороны.

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