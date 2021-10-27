Релокейт коснулся более половины белорусских IT-компаний 1 27.10.2021, 16:58

2,190

фото: pexels.com

Появились результаты опроса.

Белорусские IT-компании за прошедший год в основном улучшили свое финансовое положение и подняли зарплаты работникам, однако все больше из них сталкиваются с проблемами при получении платежей из-за границы, ощущают отток квалифицированных кадров, открывают зарубежные представительства и релоцируют сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел в октябре Belarus IT Companies Club (BICC) среди собственников и директоров IT-компаний Беларуси.

Целью опроса было проанализировать ситуацию в IT и сравнить текущую обстановку с той, что была год и полгода назад. Участие в опросе приняли представители 120 организаций. В основном это компании старше трех лет, 36% работают в отрасли больше 10 лет. 87% опрошенных компаний являются резидентами ПВТ, 70% имеют штат до 100 человек.

Растет число компаний, которые имеют или собираются открыть представительства за рубежом. В октябре 2020 года 45% имели его и 19% планировали открытие, а теперь это соответственно 56% и 28%. Лишь 16% не имеют представительства и не намерены его открывать — это на 4% меньше, чем полгода назад.

59% компаний отмечают наличие тех или иных проблем с клиентами из-за текущей ситуации в Беларуси (в апреле показатель был 42%). А 44% отметили, что у них есть сложности с приемом платежей из-за границы (в июле, когда BICC проводил упрощенный опрос, таких было меньше — 30%, они отмечали сложности в основном с платежами из Европы).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».