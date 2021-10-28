Разведка Южной Кореи: Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов 4 28.10.2021, 12:35

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Ким Чен Ын

Сеул использовал искусственный интеллект и другие научные методы исследования здоровья диктатора.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын похудел на 20 килограммов.

В Национальной службе разведки Южной Кореи заявили, что ранее вес лидера КНДР составлял около 140 кг, передает Yonhap.

Спецслужба Южной Кореи обнародовала последние данные, чтобы опровергнуть слухи, что якобы власти Северной Кореи используют двойника Ким Чен Ына на публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем у настоящего лидера страны.

Отмечается, что официальный Сеул использовал искусственный интеллект и другие научные методы исследования здоровья Ким Чен Ына.

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