Почему Путин не летит в Минск? 9 29.10.2021, 13:18

15,172

Кремль поставил под сомнение «союзника».

Владимир Путин не прилетит в Минск на заседание «высшего госсовета союзного государства».

4 ноября заседание состоится заседание «совета», но только в режиме видеоконференции. Лукашенко назвал это мероприятие «решительным шагом в интеграции».

Дата проведения заседания была названа еще в сентябре. Затем появилась неофициальная информация, что к 4 ноябрю не успевают подготовить к подписанию 28 союзных программ, пишет сайт «БП».

Значит, широко разрекламированное подписание «союзных программ» забуксовало?

Журналисты узнали у экспертов, что означает очередная заминка в белорусско-российской интеграции.

В Кремле засомневались

- В Москве под большое сомнение ставится эффективность «союзного государства». Действительно, союзное государство развивается ни шатко, ни валко, вкладываются деньги, а серьезной отдачи нет. Более того, беларуская сторона не всегда выполняет свои обещания – это тоже настораживает Кремль, – считает кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик. – К тому же сами союзные программы носят неопределенный характер, не наполнены конкретикой. Поэтому и рассчитаны на длительную перспективу. Поэтому никакой чрезвычайщины нет: даже если не подпишут 4 ноября, они могут сделать это в любое время – существенно ничего не изменится.

- Более чем за 20 лет Россия вложила в Беларусь более 130 миллиардов долларов. Возникает вопрос: где наши современные предприятия? Где новейшие технологии? Почему ведущие мировые предприятия работают в России, но не идут в Беларусь? Почему бы нам не воспользоваться даже российским опытом? Россия ушла на длительные каникулы из-за коронавируса. Так чего ради Путину лететь в Беларусь даже с этой точки зрения?, – говорит Гончарик.

Это сигнал Лукашенко, что в Кремле недовольны его поведением

Экономист Лев Марголин также прокомментировал ситуацию:

- Если Путин 4 ноября поедет в Свестаполь, тогда станет очевидно: это сигнал Лукашенко, что в Кремле недовольны его поведением. Чем недовольны, почему недовольны? Не думаю, что недовольство вызвано историей с «Комсомольской правдой в Беларуси», видимо, прегрешения более тяжелые, но ни нам, ни россиянам об этом не говорят.

Медийные выпады белорусской пропаганды против Путина, по мнению Марголина, свидетельствуют о недовольстве Лукашенко:

- Лукашенко тоже неспроста делал демарши с той же «Комсомольской правдой»: он явно чем-то недоволен. Чем недоволен – понять сложно, но вполне может быть, что с проектом Конституции. Референдум вроде уже объявлен, россияне должны расслабиться, если это было их целью. Возможно. Согласованию подлежали не только союзные программы, но и проект Конституции, который, возможно, не устроил заказчика в Москве. Кремлю, по большому счету, все равно, останется ли Лукашенко государства или нет, появится Всебелорусское народное собрание или нет; их больше интересует повышение роли парламента и превращение Беларуси в парламентско-президентскую республику, чтобы легальным способом усиливать здесь свое влияние. У нас же нет ни Крыма, ни Донбасса, давить сложно; если к власти придет новый человек, он тут же начнет экономические реформы. Мы не может бесконечно оставаться Северной Кореей в центре Европы. А начнутся реформы – зависимость от России начнет снижаться. А значит, придется задействовать другие рычаги влияния, – отметил Лев Марголин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».