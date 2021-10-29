Пост Роналду побил рекорд по «лайкам» среди знаменитостей в Instagram 1 29.10.2021, 18:15

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду побил рекорд Лео Месси теперь и в этом состязании.

Пост португальского футболиста «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о том, что он и его подруга Джорджина Родригес снова готовятся стать родителями, обновил рекорд по отметке «нравится» в Instagram среди аккаунтов спортсменов. На данный момент «лайк» этой публикации поставили более 27 миллионов человек, передает РБК.

Кроме этого, пост Роналду вышел на первое место среди отметок «нравится», поставленных публичным фигурам. Он обошел публикацию фотографий певицы Арианы Гранды с ее свадьбы (более 26,7 млн лайков, май 2021 года) и последнего прижизненного поста рэппера XXXTentacion (26,6 млн), убитого летом 2018 года.

Роналду в общем списке лайков занимает второе место. Лидирует пост с изображением яйца в одном из тематических аккаунтов (более 55 млн).

Роналду сообщил в четверг, что Родригес беременна двойней. В 2017 году у нее и Роналду появился первый совместный ребенок — девочка Алана Мартина.

Футболист воспитывает четверых детей. В 2010 году он стал отцом Криштиану Роналду младшего, мать ребенка неизвестна, сам игрок заявлял, что не имеет права разглашать ее имя. В 2017 году суррогатная мать родила футболисту близнецов Эву Марию дос Сантос и Матео.

Ранее рекорд по отметкам «нравится» среди аккаунтов спортсменов принадлежал аргентинскому форварду Лионелю Месси. Первый пост футболиста после перехода из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» собрал более 22 миллионов «лайков».

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