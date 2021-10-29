Польские пограничники сообщили о новых провокациях со стороны белорусской границы

Польские пограничники сообщили о новых провокациях со стороны белорусской границы4
- 29.10.2021, 18:39
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Вдоль белорусской границы стоит машина, в которой проигрываются записи детских криков и плача.
Польские патрули заметили, что с белорусской стороны вдоль границы стоит машина, в которой проигрываются записи детских криков и плача.
Об этом сообщается в Twitter Польской пограничной службы.
Kolejne prowokacje na granicy 🇵🇱🇧🇾. Patrole zauważyły, że po stronie białoruskiej wzdłuż granicy jeździ samochód, z którego puszczane są nagrania płaczu oraz krzyków dzieci.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 29, 2021
Również wczoraj, w kierunku żołnierzy został oddany strzał z pistoletu sygnałowego.#zgranicy pic.twitter.com/hnF777UL4H
Также, по информации польских пограничников, 28 октября в сторону польских патрулей был сделан выстрел из сигнального пистолета.