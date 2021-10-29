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Польские пограничники сообщили о новых провокациях со стороны белорусской границы

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  • 29.10.2021, 18:39
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Польские пограничники сообщили о новых провокациях со стороны белорусской границы

Вдоль белорусской границы стоит машина, в которой проигрываются записи детских криков и плача.

Польские патрули заметили, что с белорусской стороны вдоль границы стоит машина, в которой проигрываются записи детских криков и плача.

Об этом сообщается в Twitter Польской пограничной службы.

Также, по информации польских пограничников, 28 октября в сторону польских патрулей был сделан выстрел из сигнального пистолета.

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