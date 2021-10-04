Ливни и наводнения на севере Италии: закрыты дороги, срываются местные выборы 4.10.2021, 17:49

2,008

Иллюстрационное фото

Регион Лигурия накрыли сильные дожди.

В северном итальянском регионе Лигурия сильные дожди стали причиной наводнений и оползней, из-за которых закрыты дороги и приостановлены местные выборы. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

Властям пришлось закрыть автомагистраль Савона-Турин, а глава Лигурии вынужден был объявить о закрытия нескольких избирательных участков в высокогорных районах.

В Италии 3 и 4 октября проходят местные выборы. Также сообщается, что подсчет бюллетеней в столице провинции Генуе, скорее всего, отложат до завтрашнего утра. Такого ранее никогда не случалось.

Потоки воды фактически затопили город Понтинвреа, в нескольких городах случились оползни. В понедельник школы оставались закрытыми на всей территории региона.

По данным метеорологов, за последние 6:00 в регионе выпало до 457 мм осадков и дожди продлятся как минимум до завтра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».