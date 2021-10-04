Ученые: За Нептуном может «скрываться» планета размерами с Марс или Землю 5 4.10.2021, 19:01

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Вероятно, что эту планету вытолкнули из внутренней Солнечной системы.

Команда ученых заявила о том, что за орбитой Нептуна может вращаться планета размерами с Землю или Марс. По их словам, ее вытолкнули из внутренней Солнечной системы газовые гиганты, которые формировались в то время, сообщает Phys.org.

В ходе исследования ученые провели симуляцию формирования нашей планетной системы. По мере того, как астрономы изучают Солнечную систему, они стремятся понять не только то, каким образом планеты сформировались, но и то, почему они занимают то или иное место. При проведении нового моделирования ученые отметили, что не могут объяснить текущую конфигурацию Солнечной системы из-за недостатка информации. И, вероятно, что этот недостаток связан с планетой, которая когда-то вращалась во внешней Солнечной системе (там, где находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун), но затем была выброшена за ее пределы.

По мнению исследователей, в нынешнем строении нашей планетной системы присутствует какая-то странность. Так, ближе всего к Солнцу располагаются четыре каменистых планеты, затем идет пояс астероидов, а за ним – газовые гиганты. Мимо них пролетают кометы и карликовые планеты. Ученые считают, что здесь чего-то не хватает, маловероятно, что появились газовые гиганты, а затем – только небольшие планеты. Должны были сформироваться и планеты других размеров.

Ученые провели моделирование, в которое добавили каменистую планету размерами с Марс или Землю, и разместили ее между газовыми гигантами. Это привело к построению более точной модели ранних этапов развития Солнечной системы. Затем эту планету, вероятно, вытеснили и она сместилась за границы орбиты Нептуна, либо же вылетела за пределы нашей системы.

Исследователи предполагают, что если такая планета все-таки существует, новейшие телескопы смогут найти ее и подтвердить их теорию.

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