Экономист: В Беларуси начнут исчезать товары и значительно вырастут цены 8 6.10.2021, 9:01

14,682

Взят курс на дальнейшее обнищание страны.

Малый бизнес часто называют становым хребтом экономики, однако в Беларуси количество малых предприятий продолжает сокращаться. Сайт Charter97.org спросил экономиста Льва Марголина, почему в Беларуси продолжает сокращаться количество малых ИП:

– На мой взгляд, здесь две причины. Во-первых, наша власть абсолютно не считает малое предпринимательство, как вы выразились, хребтом экономики. Для нее это скорее тот разряд людей, которым очень сложно управлять. Одно дело управлять коллективами крупных предприятий, другое дело независимыми и индивидуальными бизнесами, где работают 5-10 человек. Кстати, об этом свидетельствует попытка создать на таких предприятиях профсоюзные организации, чтобы через них каким-то образом управлять.

Во-вторых, это абсолютная незащищенность ИП и малых предприятий, потому что у них нет тех же самых независимых профсоюзных организаций, которые есть на многих крупных предприятия, и они пытаются защитить работников каким-то образом. Нет и дееспособных ассоциаций, которые могли бы опять-таки защитить.

Люди постепенно разочаровываются от такого способа ведения бизнеса, потому что ты вкладываешь свои деньги, труд, а тебе вместо благодарности могут прийти, забрать и посадить. Вот, на мой взгляд, две основные причины, почему у нас не развивается малый бизнес и почему он в ближайшее время развиваться не будет.

– Как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию у предпринимателей в Беларуси?

Я уже сказал о главном аспекте деятельности, что они абсолютно не защищены. Другой момент – это ситуация с финансами, потому что кредиты становятся абсолютно недоступными. Под такие проценты предприниматели не в состоянии их брать. Соответственно, развиваться без кредитов, наверное, сложно.

Другое дело, постоянные разговоры, что надо менять налоговую систему для предпринимателей, убрать единый налог, упрощенную систему и так далее, то есть ситуация не самая благоприятная.

– Власти хотят поднять единый налог с индивидуальных предпринимателей и физлиц, которые работают без ИП. Как вы оцениваете новшества, которые несут для предпринимателей новый Налоговый кодекс? К чему они могут привести?

– К еще большему сокращению числа предпринимателей. Я вполне допускаю, что возможно где-то в каких-то специализациях может быть единый налог занижен, но это вопросы тонкой настройки. Это нужно детально изучать, разговаривать с ассоциациями предпринимателей и только после этого принимать какие-то решения.

– К каким последствиям для экономики приведет еще большее сокращение количества предпринимателей?

– К плачевным последствиям. Во-первых, это люди, которые не требуют ничего от государства. Во-вторых, это люди, которые создавали рабочие места. Если к ним относиться по-другому, то они могли бы еще больше создать. В-третьих, государство не может обеспечить их нормальной работой. Ведь если человек, условно говоря, печет пирожки, то это не значит, что ему можно дать метлу.

– Как проблемы малого бизнеса могут повлиять на потребителя и рост цен? Что будет с ассортиментом доступных для белорусов товаров?

– Я думаю, что, конечно, могут. Вы понимаете, что дело в том, что есть сферы, где предприниматели занимают довольно большую нишу. В частности, это розничная торговля, товары секонд-хенд, которые обрели популярность. Здесь же дело не в том, как говорится, что кто-то хочет напокупать такие товары, нет, дело в обнищании. Если люди, которые этим занимаются, уйдут с рынка, то, конечно, для государства ситуация может улучшиться. Однако станет ли она лучше для потребителя? Явно нет, потому что разнообразия товаров будет меньше и они будут дороже.

– Налоги повышают и для физических лиц, зарабатывающих в сфере услуг – репетиторов, владельцев агроусадеб и т. п . К чему это может привести?

– Это может привести к дальнейшему обнищанию народа. Я же говорю, что вопросы повышения налога – вопросы очень тонкой настройки, если где-то и нужно сделать, то только после тщательного изучения.

Если человек занимается репетиторством, то, наверное, он и дальше будет заниматься этим. Однако если раньше после налога у него оставалось, скажем, 1000 рублей, то сейчас у него будет оставаться 950 или 900 рублей. Я не думаю, что он откажется от всего дела, потому что у него нет вариантов, но жить станет явно хуже.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».