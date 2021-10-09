Сборная Беларуси по футболу проиграла Эстонии 7 9.10.2021, 8:10

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Фото: Getty Images

Теперь команда занимает последнее место в группе.

Сборная Беларуси по футболу проиграла Эстонии со счетом 0:2. Для нашей команды это поражение стало пятым подряд в квалификации к Чемпионату мира-2022. Единственная победа была как раз над эстонцами в начале отборочного турнира, сообщает zerkalo.io.

В Таллине сборная Беларуси провела очень слабый матч. Хозяева владели преимуществом. Только в первом тайме они подали 12 угловых, хотя голевых моментов почти не было. А на 58-й минуте отличился нападающий эстонцев Сорга после замешательства Бордачева.

Белорусы не создали ни одного момента в атаке, а на третьей добавленной минуте пропустили снова. Зенев убежал за спины защитников и легко переиграл Павлюченко.

Отметим, что командой руководил Олег Радушко. Главный тренер Георгий Кондратьев из-за коронавируса пропускал матч.

За сборную играли Павлюченко, Бегунов (Антилевский, 81), Юденков, Шевченко (Печенин, 66), Бордачев (Побудей, 66), Быков, Селява, Яблонский (Р.Лисакович, 81), Климович, Соловей (Седько, 46), В.Лисакович.

Теперь наша команда занимает последнее место в своей группе.

Положение команд: 1. Бельгия — 16 очков (6 игр). 2. Чехия — 8 (6). 3. Уэльс — 8 (5). 4. Эстония — 4 (5). 5. Беларусь — 3 (6).

В ближайший понедельник белорусы сыграют в Казани с Чехией, а 13 ноября завершат отборочный турнир гостевым матчем с Уэльсом.

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