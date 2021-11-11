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Акции российского «Аэрофлота» упали на фоне возможных санкций со стороны ЕС

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  • 11.11.2021, 12:03
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Акции российского «Аэрофлота» упали на фоне возможных санкций со стороны ЕС

Авиакомпания была задействована в перевозке мигрантов из Ирака в Беларусь

Акции российской компании «Аэрофлот» упали на 1,92 процента на фоне возможных санкций со стороны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи, передает lenta.ru.

Ценные бумаги авиаперевозчика опустились до отметки в 66,54 рубля за акцию. Стоимость начала падать после того, как появилась информация о том, что Европа может ввести санкции против компании из-за миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси. В ЕС допускают, что «Аэрофлот» был задействован в перевозке мигрантов из Ирака в Беларусь.

Предположительно, санкции могут быть введены в начале декабря и коснутся также ряда других авиакомпаний, среди которых Turkish Airlines, UTair и FlyDubai. К санкциям могут также подключиться США и Великобритания.

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