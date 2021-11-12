Сегодня, 18:00 – акция памяти Романа Бондаренко

Сегодня, 18:00 – акция памяти Романа Бондаренко1
- 12.11.2021, 8:12
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Остановим страну на минуту в память о герое Беларуси.
12 ноября - годовщина смерти народного героя Беларуси Романа Бондаренко.
– Слова Романа «Я выхожу!» до сих пор звенят в сердце каждого свободного белоруса, - говорит известный белорусский бизнесмен и общественный деятель Вадим Прокопьев.
– Роман погиб от рук красно-зеленых фашистов. Убийцы установлены и остаются безнаказанными.
Я предлагаю в пятницу 12 ноября в 18:00 абсолютно всем замереть в минуте молчания.
Всем-всем-всем! Остановиться на минуту, вдумчиво помолчать и вспомнить подвиг Романа.
Пускай это станет еще одним способом нашего массового ритуального сопротивления.