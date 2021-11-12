Милевский о символической сборной Украины, РФ и Беларуси: Там будут только украинцы и белорусы 12.11.2021, 23:17

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Артем Милевский

Экс-игрок киевского «Динамо» потроллил российских футболистов.

Бывший игрок киевского «Динамо» Артем Милевский считает, что в символическую сборную Украины, России и Беларуси попадут только украинцы и белорусы, передает «Трибуна».

– Давай составим символическую сборную Украины, России и Беларуси. Давай, кто вратарь?

– Там будут только украинцы, пацаны.

– Ну, понятно.

– Ну и белорусы еще.

– А хоть один русский будет? Головин не попадет в такую сборную?

– Нет.

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