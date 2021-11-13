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Белорусский врач рассказала об эффективности витаминов C, D и цинка в профилактике коронавируса

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  • 13.11.2021, 19:03
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Белорусский врач рассказала об эффективности витаминов C, D и цинка в профилактике коронавируса

Кандидат медицинских наук подчеркнула, что с витаминами нужно быть осторожными и без меры их лучше не принимать.

Споров о профилактике COVID-19 ведется много. В частности, есть мнение об эффективности применения витаминов C, D и цинка — якобы в больших дозах они способны оказывать положительное влияние на течение и исход болезни.

Доцент кафедры клинической фармакологии БГМУ, кандидат медицинских наук Ирина Кожанова рассказала «Медицинскому вестнику», так ли это на самом деле. Но учтите, что с витаминами тоже нужно быть осторожными и без меры их лучше не принимать! Всегда консультируйтесь с врачами даже по таким, казалось бы, незначительным вопросам.

Как объяснила врач, изначально научное медицинское сообщество имело четкую ассоциацию, что COVID-19 — это респираторная инфекция, т. е. ОРВИ. Только по мере изучения патогенеза этого заболевания пришло понимание, что необходимы совершенно иные, нежели при ОРВИ, подходы к фармакотерапии с применением антиагрегантов, антикоагулянтов, иммуносупрессантов и глюкокортикоидов.

— Для профилактики и лечения COVID-19 изначально рассматривалась актуальность применения витаминов С, D и микроэлемента цинка. В 2020 году учеными из Медицинской школы Восточной Вирджинии (США) был разработан и получил впоследствии широкое распространение протокол ведения стационарных пациентов с COVID-19. Для простоты понимания условно назовем его «виргинским протоколом». Это, по сути, единственный документ, в котором более-менее внятно расписаны некоторые дозы витаминов и микроэлементов при COVID-19 в разные периоды ведения пациентов: для профилактического применения, амбулаторного ведения пациентов при нетяжелом и среднетяжелом течении и у стационарных пациентов, — рассказала доктор.

Цинк

«Виргинский протокол» предлагает следующие дозы:

- для профилактики инфицирования — 50 мг/сут.;

- пациентам с подтвержденным COVID-19 на амбулаторном лечении — 75—100 мг/сут.;

на стационарном лечении — 75—100 мг/сут.

Однако за последний год, когда заметно увеличилось количество исследований в этой области, доказательная медицина не получила данных, которые бы однозначно указывали на рациональность применения цинка в лечении и профилактике новой коронавирусной инфекции.

Таким образом, в настоящее время нет научно обоснованных данных в поддержку регулярного приема цинка пациентами с COVID-19, а доказательства пользы являются сомнительными.

Витамин C

Согласно «виргинскому протоколу» витамин С показан в следующих дозировках:

- для профилактики инфицирования COVID-19 — 1000 мг 2 раза в сутки;

- амбулаторным пациентам — 2000 мг 2—3 раза в сутки;

- стационарным пациентам вне ОРИТ — 500—1000 мг каждые 6 часов;

- стационарным пациентам в ОРИТ — 50 мг/кг в/в каждые 6 часов в течение не менее 7 дней до перевода из ОРИТ.

За прошедший год было опубликовано как минимум 11 масштабных рандомизированных научных исследований по витамину С в терапии COVID-19. Несмотря на ожидаемые эффекты, ярких доказательств пользы витамина С при лечении коронавирусной инфекции пока не появилось. Например, согласно одному из исследований назначение витамина С в высокой дозе в дополнение к основной схеме терапии не привело к улучшению результатов лечения. Другое исследование показало, что низкие дозы аскорбиновой кислоты в качестве дополнительной терапии у тяжелобольных пациентов с COVID-19 не были связаны с улучшением показателей смертности, но были связаны со снижением частоты тромбозов.

Таким образом, безусловных доказательств пользы витамина С при лечении COVID-19 пока нет, как нет и доказательств вреда.

Поэтому, учитывая возможность гиперпродукции кортизола на фоне краткосрочного применения высоких доз витамина С, его назначение возможно, если у пациента не имеется противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта. Для получения более достоверной информации необходимы дальнейшие исследования высокого качества.

Витамин D

Уровень витамина D в организме можно измерить и зафиксировать:

- выраженный дефицит (менее 10 нг/мл);

- дефицит (менее 20 нг/мл);

- недостаточность (21—30 нг/мл);

- адекватные уровни (более 30 нг/мл).

Поскольку витамин D жирорастворимый и может накапливаться в организме, высокие дозы (более 150 нг/мл) могут вызывать яркие токсические эффекты: гиперкальциемию, гиперкальциурию, нефрокальциноз, кальцифилаксию.

«Виргинский протокол» рекомендует следующие дозировки D3:

- для профилактики COVID-19 — 1000—3000 МЕ/сут.;

- амбулаторные пациенты с симптомами COVID-19 — 2000—4000 МЕ/сут.;

- стационарные пациенты вне ОРИТ и в ОРИТ — 20 000—60 000 МЕ (вся доза однократно перорально). Впоследствии необходимо повторять прием 20 000 МЕ каждые 7 дней до выписки из стационара.

Что касается исследований, то их результаты (в отличие от исследований в отношении витамина С и цинка) чаще указывают на потенциальную позитивную роль витамина D в снижении тяжести COVID-19 у пациентов, которые проходят лечение в стационаре.

Например, установлено, что введение высокой дозы кальцифедиола или 25-гидроксивитамина D, основного метаболита эндокринной системы витамина D, значительно снизило потребность в интенсивной терапии у пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за доказанного COVID-19. Кальцифедиол, по-видимому, может уменьшить тяжесть заболевания, но для получения окончательного ответа потребуются более крупные испытания с должным образом подобранными группами.

Также доказано, что низкий уровень витамина D в организме увеличивает риск COVID-19.

Таким образом, доказательства пользы этого витамина имеются, а его применение скорее является рациональным. Но необходимы другие исследования для получения дополнительных доказательств эффективности применения витамина D на разных этапах течения заболевания, а также в постковидный период.

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