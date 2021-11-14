В чемпионате Мексики забили гол редкой красоты

В чемпионате Мексики забили гол редкой красоты7
- 14.11.2021, 11:44
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Это случилось уже на 6-й минуте матча.
Мексиканский клуб «Тигрес», который занимает четвертую строчку таблицы чемпионата легко дома разобрался с аутсайдером «Хуаресом» – 3:0, пишет gazeta.ua.
Уже на 6-й минуте матча в ворота гостей влетел сумасшедший гол от Николоса Лопеса, позже сделавшего дубль.
Игрок сам отобрал мяч, немного продвинулся вперед и неотразимо пробил.
В этом году «Тигрес» играл в финале клубного чемпионата мира, где минимально уступил мюнхенской «Баварии» – 0:1.