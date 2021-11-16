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А если без оглядки на Путина?

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  • Андрей Санников
  • 16.11.2021, 17:28
  • 5,472
А если без оглядки на Путина?
Андрей Санников

У демократического мира есть все возможности для того, чтобы действовать решительно.

В приснопамятные вегетарианские времена, когда лукашенковский режим убивал и пытал всего лишь единицами и десятками, а мы пытались кричать всему миру, что это надо останавливать, пока не поздно, помнится удивляли меня два типа реакции на нашу ситуацию и на наши призывы не благодушествовать.

Первый из них заключался в том, что нам объясняли: не так все мрачно, как кажется, что выходит независимая пресса, разрешают существовать оппозиционным партиям, растет число неправительственных организаций.. В общем, вся та белиберда, которую вываливают на тебя люди демократических взглядов, прогрессивных убеждений, все знающие про мир, про тебя лично и про режим апартеида. Правда, сами они живут под защитой законов, которые действуют, а не в ситуации беспредела, как у нас.

Второй больше относится к либералам из России, хотя и не только. Этот тип реакции был самым удивительным. Когда мы рассказывали друзьям из России, включая правозащитников, политиков, журналистов и прочих деятелей, что Путин активно учится у Лукашенко, пользуется теми же приемами, что и его белорусский собрат для удушения свобод, то многие из них начинали обижаться.

- Ну у вас и самомнение, - говорили они, - уж наш-то не будет до такого опускаться, чтобы в подмастерьях у Лукашенко ходить.

То есть даже во зле величие России должно было быть неоспоримым.

С одной стороны, в России долго не хотели верить в обратимость всех хрупких завоеваний относительно либерального периода, а с другой – верили, что хозяин Кремля не станет уподобляться колхозному фюреру.

Путин же оказался прилежным учеником, он даже в хоккей стал играть по примеру своего учителя Лукашенко. Теперь они с удовольствием меряются, чей видео монтаж их ледовых подвигов лучше.

Подобное, как у российских либералов, отношение к диктатору Лукашенко стало все чаще проявляться и на Западе.

Особенно заметным оно стало после того, как Россия напала на Украину, аннексировала Крым и стала вовсю наглеть в регионе.

Для некоторых «стратегов» Лукашенко вдруг стал не просто меньшим злом, а вообще незлом. Самая жестокая диктатура в Европе вдруг стала на глазах белеть и пушистеть в западной прессе и аналитических выкладках «стратегов».

- Не Лукашенко зло, а Путин, - привычно заныли наследники кремлинологов, - а Лукашенко, бедолага, сам страдает от кремлевского деспота, надо бы к нему быть поласковей и поденежней.

Чем такое благодушие, особенно европейское, закончилось, известно сегодня всему миру: самыми жестокими репрессиями в Беларуси со времен нацизма, убийствами мирных граждан, зверскими пытками в тюрьмах и тысячами политзаключенных.

Кстати, никто из публичных политиков, которые так ласково отнеслись к тирану-психопату, так и не соизволил хотя бы признаться в своих ошибках. О непубличных европейских функционерах-бюрократах и говорить не приходится. Многие из них продолжают в поте лица трудиться над очередными провалами политики Евросоюза.

К чему эти рассуждения? Конечно, к тому, что называют сегодня «мигрантским кризисом» на границах Европы.

На самом деле это – очередная спланированная и хорошо организованная агрессия режима Лукашенко против Европы. В начале этой спецоперации на польском и литовском направлении с использованием мигрантов в качестве пушечного мяса все было понятно: кризис – дело рук Лукашенко, информация о подготовке к нему была известна давно (почему-то превентивных мер Европой не было принято), поэтому нужно реагировать срочно и жестко, прежде всего бить по преступнику санкциями. Срочно прикрыть новый путь незаконной миграции через «радушного» Лукашенко. Все верно, и все понятно, и все было бы оперативно купировано в зародыше.

Но тут кто-то произнес магическое слово: Путин.

И опять началась та же петрушка.

Как тут не вспомнить Киплинга: «Бандерлоги уверяют, что они великий народ, но падает орех, и они все забывают об этом».

Орех упал. И началось…

Конечно же во всем виноват Путин, он все придумал, он всем руководит, а Лукашенко опять просто марионетка. Именно Путин подвозит бревна для штурма границы с Польшей, Путин выставляет заградотряды из лукашенковских карателей, чтобы не пускать граждан из восточного мира в демократическую Беларусь.

Путин, Путин, Путин…

А Путин – это ведь уже другое дело. Путин – это ведь ядерное оружие, ну и нефть с газом, конечно.

С Путиным бороться престижно, это ведь не с колхозником.

К тому же безопасно. Ведь борьба с Путиным не предполагает победы, а предусматривает сделки, выгодные Путину и борющимся с ним сторонам.

Многие с облегчением включаются в эту борьбу, потому что это надолго и это по-взрослому.

А сам Путин, безусловно, рад борьбе с собой, потому что стараниями Лукашенко он снова в игре. Он снова в одном флаконе и Волдеморт, и барон Харконнен (которого, кстати, тоже Володей зовут). У него даже просят помощи.

Например фрау Меркель просит утихомирить Лукашенко. Жизнь в империях снова налаживается.

Затем та же Меркель по совету русского камарада звонит диктатору Лукашенко, даже не подумав о том, что ее неуместный звонок только раззадорит преступников и подтолкнет к еще более безрассудным и опасным действиям.

Обсуждать будущие страхи, связанные с Путиным, конечно, комфортнее, чем реальные опасности, создаваемые Лукашенко.

Тут надо сделать необходимое уточнение. Путин, действительно, крайне опасен для международного мира. Кремль, действительно, вынашивает агрессивные планы и находится в высокой стадии готовности их осуществить. Путин в самом деле может использовать всю ситуацию с мигрантами как прикрытие для широкомасштабной агрессии против Украины. Да, что тут говорить, все прекрасно понимают опасность нынешней политики России.

Но вот использовать все эти объективные обстоятельства для замыливания проблемы Лукашенко – значит многократно увеличивать угрозу европейской безопасности.

Возможно, Путин стоит за многими действиями психопата в Беларуси, но скорее он пользуется теми кризисами, которые создает Лукашенко. Может быть, Лукашенко их специально и создает в расчете на Путина.

В любом случае, сложно бороться с Лукашенко через Путина: они – одной масти. А вот повлиять на Путина путем жесткого заслона агрессии Лукашенко возможно. Не только возможно, но и необходимо.

Более того, именно сегодня, после того, как подавляющее большинство народа высказалось за смену власти, сложилась уникальная ситуация для того, чтобы применять к незаконному режиму самые жесткие меры: санкции, международный трибунал, поиск и аресты награбленных денег.

У демократического мира есть все возможности для того, чтобы действовать решительно и справиться с сутью того зла, которое грозит войной на границах Европы, - диктаторским режимом в Беларуси. Белорусы уже много сделали для того, чтобы защитить европейские ценности, но и нам нужны не грозные обещания, а более действенная помощь, без оглядки на Путина.

Лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, «Фейсбук»

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