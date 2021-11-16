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Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

  • 16.11.2021, 18:22
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Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах

Ереван обратился к России.

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нападении и обстрелах на границе, пишет «Новое время».

Как сообщили в Министерстве обороны Армении, Азербайджан ведет локальные бои на границе с применением ракетной техники.

«Противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и огнестрельное оружие разного калибра. Армянская сторона предприняла ответные действия. В результате ожесточенной перестрелки у противника имеется потеря бронетехники», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Министерстве обороны Азербайджана заявляют, что армянская сторона напала на посты в Кельбаджарском и Лачинском районах, в результате чего двое азербайджанских военных получили ранения.

«Военные формирования Армении с целью захвата высот и более выгодных позиций на кельбаджарском и лачинском направлениях государственной границы… неожиданно начали военную операцию. Сконцентрировав дополнительную живую силу, военную и специальную технику на погранично-боевых позициях в районах Басаргечяр и Гаракильсе, подразделения ВС Армении атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах», — говорится в сообщении ведомства.

Азербайджан сообщил, что отразил атаку, задержал армянских военных и захватил военную технику.

В Баку также отметили, что Армения применила артиллерию.

На фоне нового обострения между Арменией и Азербайджаном секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил об обращении к России с призывом защитить территориальную целостность, сообщает Радио Азатутюн.

«Поскольку произошло нападение на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России с призывом о защите территориальной целостности Армении на основе существующего между РА и РФ договора от 1997 года, по логике выполнения обоюдных обязательств в рамках договора», — заявил Григорян.

Он отметил, что это устное обращение, которое получит и письменную форму.

«Ожидаем, что Россия предоставит помощь, и Армения будет иметь возможность восстановить свою территориальную целостность», — сказал глава Совбеза.

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