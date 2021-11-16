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В Египте найден древний храм Солнца

  • 16.11.2021, 19:53
  • 2,336
В Египте найден древний храм Солнца

Фотофакт.

Останки храма были обнаружены случайно во время археологических раскопок на месте совершенно другого, как предполагалось, строения.

Международные археологи из Неаполитанского университета и Польской академии наук нашли в Египте остатки храма Солнца, построенного около 4 500 лет назад. Об этом сообщает CNN.

По словам профессора египтологии Массимилиано Нуццоло, находка была обнаружена под фундаментом храма в Абу-Гураби близ Каира.

"Археологи 19 века нашли лишь небольшую часть сооружения и предположили, что это были остатки раннего этапа строительства того же храма. Теперь наши открытия показывают, что это была совершенно другая структура, построенная по подобию храма Нусры", - отметил археолог.

В частности, были найдены печати с именами королей, фрагменты колонн и множество керамических сосудов 25 веку до н.э.

Теперь археологи говорят, что это место должно было стать храмом бога Ра.

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