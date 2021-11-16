В Египте найден древний храм Солнца
- 16.11.2021, 19:53
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Фотофакт.
Останки храма были обнаружены случайно во время археологических раскопок на месте совершенно другого, как предполагалось, строения.
Международные археологи из Неаполитанского университета и Польской академии наук нашли в Египте остатки храма Солнца, построенного около 4 500 лет назад. Об этом сообщает CNN.
По словам профессора египтологии Массимилиано Нуццоло, находка была обнаружена под фундаментом храма в Абу-Гураби близ Каира.
"Археологи 19 века нашли лишь небольшую часть сооружения и предположили, что это были остатки раннего этапа строительства того же храма. Теперь наши открытия показывают, что это была совершенно другая структура, построенная по подобию храма Нусры", - отметил археолог.
В частности, были найдены печати с именами королей, фрагменты колонн и множество керамических сосудов 25 веку до н.э.
Теперь археологи говорят, что это место должно было стать храмом бога Ра.