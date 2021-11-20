Забастовка в действии: промышленное производство в Беларуси пошло на спад 20.11.2021, 12:11

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Это признают и руководители предприятий.

По оценкам бизнеса, объемы производства в августе-октябре вновь вернулись в зону спада (минус 3,9% против роста на 1% тремя месяцами ранее). Снижение объема подрядных работ подтвердили строительные и транспортные предприятия.

Замедление роста производства констатируют предприятия промышленности при загрузке производств на уровне 72%. Такие данные приводит Нацбанк в обзоре «Мониторинг предприятий», пишет Оfficelife.media.

Руководители предприятий также признают, что производство в Беларуси пошло на спад.

Предприятия отмечают замедление объемов реализации. Снижение спроса отмечают строительные предприятия и торговые организации.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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