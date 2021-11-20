Какой будет погода в воскресенье 20.11.2021, 20:51

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По северу страны возможен мокрый снег.

21 ноября скажется влияние атмосферных фронтов и теплых неустойчивых воздушных масс атлантического происхождения. Преобладание облачной погоды. Временами дожди, по северу страны возможен мокрый снег. Ветер юго-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, по юго-западу до +9°С; максимальная днем от +2°С по северу до +11°С по югу, пишет pogoda.by.

22 ноября ночью погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся в южном направлении, вслед за которыми начнет поступать прохладная воздушная масса со Скандинавии; в дневные часы на большую часть страны распространится область повышенного атмосферного давления, лишь по югу сохранится влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по югу республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). По северной половине страны на дорогах местами гололедица, в южных регионах местами туман. Ветер западный с переходом на северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха в течение суток -2..+5°С, ночью по северо-востоку -3..-4°С.

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